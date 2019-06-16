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السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في استاد القاهرة
الرئيس عبد الفتاح السيسي في استاد القاهرة
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفقدوا تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة
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محكمة

قيدوه بالسلاسل.. إحالة قتلة «قهوجي» بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، إحالة كلً من: «محمد. ح. ص، 25 سنه، عامل، ومحمد. ج. ر، 23 سنه عامل، ومراد. ا. م»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، لقتلوا عامل بمقهى عمدًا وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف، وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة، وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين حسام الصياد، وأشرف عبد الراضى، اليوم، وحددت المحكمة جلسة 20 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين.
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«الأعلى للإعلام» ينذر مجلة الأهلي: إساءات لرئيس الزمالك

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وقال المجلس، إنه تلقى شكاوى عديدة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14 فبراير 2019. وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسئولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.
جثة طفل - أرشيفية

مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار «جدار» بالشرقية

لقي طفل، مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد، منذ قليل؛ أثر انهيار جدار أحد منازل قرية «طوخ القراموص» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، وتحويل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، نظرًا لخطورة حالتهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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«الفلاحين»: الإخوان سحبوا الليمون لافتعال أزمة

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون هو بعض التجار المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك بعض القنوات الخاصة بالجماعات الإرهابية أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصري متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الليمون. وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريح إلى «التحرير»، أن بعض التجار المنتمين للجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة حاولوا سحب منتج الليمون من السوق، بقصد افتعال أزمة بالسوق المصري.
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مترو الخط الثاني

تعديل مواعيد «المترو» خلال بطولة الأمم الإفريقية

تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، يوم 21 يونيو الجاري، أعلن المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، مد تشغيل الخطوط الثلاثة ساعة إضافية حتى 19 يوليو المقبل وهو نهاية البطولة. وقال رئيس هيئة المترو في تصريح لـ"التحرير"، إن التشغيل الجديد الخاص بالبطولة يبدأ في الخامسة والنصف صباحًا، وينتهي في الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدًا المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب. وافتتحت وزارة النقل اليوم، محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، الذي يُقدم خدمة مميزة للراكب، لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة.
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الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، إذ نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعد هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
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صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
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