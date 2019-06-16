السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في استاد القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفقدوا تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة