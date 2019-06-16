قيدوه بالسلاسل.. إحالة قتلة «قهوجي» بالبحيرة للمفتي

تحرير:محمود عبد الصبور ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

محكمة -أرشيفية

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، إحالة كلً من: «محمد. ح. ص، 25 سنه، عامل، ومحمد. ج. ر، 23 سنه عامل، ومراد. ا. م»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، لقتلوا عامل بمقهى عمدًا وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف، وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة، وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين حسام الصياد، وأشرف عبد الراضى، اليوم، وحددت المحكمة جلسة 20 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين.

تعود أحداث الواقعة بتلقي مركز شرطة كوم حماده، بلاغا بشأن العثور على جثة «حسام. ر. خ»، 21 سنة، عامل بمقهى ومقيم مركز الشهداء في محافظة المنوفية، طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مغنين بدائرة المركز، وما قرره شقيقه محمد بعد تعرفه على الجثة بخروج المجنى عليه للتنزه مع أصدقائه وعدم