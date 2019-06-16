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قيدوه بالسلاسل.. إحالة قتلة «قهوجي» بالبحيرة للمفتي

تحرير:محمود عبد الصبور ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية
قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، إحالة كلً من: «محمد. ح. ص، 25 سنه، عامل، ومحمد. ج. ر، 23 سنه عامل، ومراد. ا. م»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، لقتلوا عامل بمقهى عمدًا وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف، وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة، وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين حسام الصياد، وأشرف عبد الراضى، اليوم، وحددت المحكمة جلسة 20 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين.
تعود أحداث الواقعة بتلقي مركز شرطة كوم حماده، بلاغا بشأن العثور على جثة «حسام. ر. خ»، 21 سنة، عامل بمقهى ومقيم مركز الشهداء في محافظة المنوفية، طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مغنين بدائرة المركز، وما قرره شقيقه محمد بعد تعرفه على الجثة بخروج المجنى عليه للتنزه مع أصدقائه وعدم
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» ينذر مجلة الأهلي: إساءات لرئيس الزمالك

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وقال المجلس، إنه تلقى شكاوى عديدة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14 فبراير 2019. وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسئولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (2)

السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
جثة طفل - أرشيفية

مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار «جدار» بالشرقية

لقي طفل، مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد، منذ قليل؛ أثر انهيار جدار أحد منازل قرية «طوخ القراموص» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، وتحويل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، نظرًا لخطورة حالتهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (6)

«الفلاحين»: الإخوان سحبوا الليمون لافتعال أزمة

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون هو بعض التجار المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك بعض القنوات الخاصة بالجماعات الإرهابية أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصري متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الليمون. وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريح إلى «التحرير»، أن بعض التجار المنتمين للجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة حاولوا سحب منتج الليمون من السوق، بقصد افتعال أزمة بالسوق المصري.
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جثة طفل - أرشيفية

مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار «جدار» بالشرقية

لقي طفل، مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد، منذ قليل؛ أثر انهيار جدار أحد منازل قرية «طوخ القراموص» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، وتحويل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، نظرًا لخطورة حالتهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وفاة «محمد.ر.أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاونى النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة . وشمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية تعيين 174 مساعدا للنيابة العامة. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية.
حادث-الاوتوستراد ‎ (1)

الصحة تكشف إصابات المتوفين في حادث تصادم الأوتوستراد

دفعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فور وقوع حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» بطريق الأوتوستراد بحلوان، بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين. وأشار الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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