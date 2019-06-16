رياضة

وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
مصر
مصر
تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي منتخب غينيا، مع نقل الكرة بشكل رائع ومنظم، بينما سيطرت حالة من عدم التركيز على لاعبي الفراعنة، وعلى عكس سير اللقاء تمكن مروان محسن من افتتاح التسجيل لمصر في الدقيقة 11 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدها حاول المنتخب الغيني معادلة النتيجة إلا أن دفاع الفراعنة
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الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
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موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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فضل يكشف تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ستكون بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وأضاف فضل في تصريحاته الإذاعية مع برنامج مساء الأنوار يا إفريقيا أن هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لوضع الرتوش النهائية لحفل الافتتاح". وواصل: "المطرب المصري سيكون مفاجأة، وهو مطرب مصري كبير، إلى جانب أنه سيكون هناك مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية".
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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