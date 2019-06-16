رياضة

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
قطر وبارجواي
قطر وبارجواي
حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، تحلى لاعبو باراجواي بمزيد من الثقة وسط محاولات قطرية، ثم جاء الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 56 عن طريق ديرليس جونزاليز، لتصبح النتيجة 2- 0 لصالح باراجواي. بعد هدف باراجواي الثاني انتفض لاعبو المنتخب القطري بحثًا عن تقليص النتيجة، واستطاع المعز علي عبدالله أن يسجل الهدف الأول للعنابي
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قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (10)

موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
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المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
مباراة-البرازيل-والأرجنتين (2)

الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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