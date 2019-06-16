قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

قطر وبارجواي

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تحلى لاعبو باراجواي بمزيد من الثقة وسط محاولات قطرية، ثم جاء الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 56 عن طريق ديرليس جونزاليز، لتصبح النتيجة 2- 0 لصالح باراجواي. بعد هدف باراجواي الثاني انتفض لاعبو المنتخب القطري بحثًا عن تقليص النتيجة، واستطاع المعز علي عبدالله أن يسجل الهدف الأول للعنابي