موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

تحرير:أحمد بركات ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م

المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

الفرقة الموسيقية لم تنتبه للخطأ واعترض مسئولو منتخب غينيا، على عزف السلام الوطني القديم للبلاد قبل ودية الفريق أمام منتخب مصر التي تقام على ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وتدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لأمم إفريقيا واحتوى الأزمة وتم الاتفاق على عزف السلام الوطني الجديد