الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

تحرير:كريم أحمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.

ومن المقرر أن يتم افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، بحفل فني كبير، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع منتخب مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً. وأكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد