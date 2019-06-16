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اتفاق تسوية بين «البترول» و«كهرباء إسرائيل» بـ 500 مليون دولار

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
بترول - صورة أرشيفية
بترول - صورة أرشيفية
نجحت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في تخفيض التعويض المفروض لمصلحة هيئة كهرباء إسرائيل والمقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، ليصبح المبلغ 500 مليون دولار فقط بعد إجراء تسوية بين الطرفين. وأوضح بيان لوزارة البترول، مساء الأحد، أن ذلك يأتي في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4-12-2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى مبلغ الفوائد.
وقال البيان إنه حرصًا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصّلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره
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