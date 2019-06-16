اتفاق تسوية بين «البترول» و«كهرباء إسرائيل» بـ 500 مليون دولار
تحرير:أحمد البرماوي
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
بترول - صورة أرشيفية
نجحت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في تخفيض التعويض المفروض لمصلحة هيئة كهرباء إسرائيل والمقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، ليصبح المبلغ 500 مليون دولار فقط بعد إجراء تسوية بين الطرفين.
وأوضح بيان لوزارة البترول، مساء الأحد، أن ذلك يأتي في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4-12-2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى مبلغ الفوائد.
وقال البيان إنه حرصًا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصّلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره
وقال البيان إنه حرصًا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصّلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أنه بتفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لمصلحتها.
وأوضح أن قيمة التسوية بلغت 500 مليون دولار أمريكي يتم سداده على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل إتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقاً لإحكام القانون المصرى.
وتابعت الهيئة في البيان: في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب إتفاق التسوية.