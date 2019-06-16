هاني رمزي: استقرينا على التشكيل.. وهذا الأمر يزعجنا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، مساء اليوم الأحد، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات. وأشار رمزي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة TIME SPORTS، إلى أن الأخطاء المتكررة أكثر ما يزعج الجهاز الفني، مشددًا أن هناك تمريرات خاطئة تحدث في مناطق خطرة تكلف المنتخب أهداف في بعض الأحيان، لكنه سيعمل على تجنبها في الفترة المقبلة.

وعن تشكيل المنتخب في البطولة، كشف قائد الفراعنة السابق، أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على التشكيل من قبل مواجهتي تنزانيا وغينيا، لكنه كان يرغب منح أكثر عدد من اللاعبين الفرصة في هاتين المباراتين، خاصة أن هناك تفاوت في حالة اللاعبين البدنية. واختتم: «جميع المنتخبات الإفريقية أصبحت قوية، لأن الفوارق