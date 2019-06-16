رياضة

هاني رمزي: استقرينا على التشكيل.. وهذا الأمر يزعجنا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
الجهاز الفني لمنتخب مصر
الجهاز الفني لمنتخب مصر
أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، مساء اليوم الأحد، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات. وأشار رمزي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة TIME SPORTS، إلى أن الأخطاء المتكررة أكثر ما يزعج الجهاز الفني، مشددًا أن هناك تمريرات خاطئة تحدث في مناطق خطرة تكلف المنتخب أهداف في بعض الأحيان، لكنه سيعمل على تجنبها في الفترة المقبلة.
وعن تشكيل المنتخب في البطولة، كشف قائد الفراعنة السابق، أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على التشكيل من قبل مواجهتي تنزانيا وغينيا، لكنه كان يرغب منح أكثر عدد من اللاعبين الفرصة في هاتين المباراتين، خاصة أن هناك تفاوت في حالة اللاعبين البدنية. واختتم: «جميع المنتخبات الإفريقية أصبحت قوية، لأن الفوارق
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أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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المحمدي يشيد بمستوى وليد سليمان والسعيد أمام تنزانيا

أكد أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة أمام تنزانيا، مساء الخميس، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز على أي منافس مهما كانت قوته يمنح الفريق المزيد من الثقة. وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
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منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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