حسن شحاتة يتوقع تشكيلة المنتخب الوطني في كاس أفريقيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

حسن شحاتة

توقع حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء اليوم الأحد أمام نظيره الغيني على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. وكشف حسن شحاتة النقاب عن توقعاته للتشكيلة التي استقر عليها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، أثناء تحليله للمباراة الودية الأخيرة للمنتخب عبر قناة تايم سبورت.

وجاءت التشكيلة التي اختارها المعلم من وجهة نظره الفنية على النحو التالي:محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد حجازي، باهر المحمدي ، وأحمد المحمدي وعمر جابر في خط الدفاع، بينما اختار الثنائي طارق حامد وعماد نبيل الشهير بـ"دونجا" محوري ارتكاز، ومحمد صلاح وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه، ومروان محسن في الهجوم.وحاول