رياضة

حسن شحاتة يتوقع تشكيلة المنتخب الوطني في كاس أفريقيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
توقع حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء اليوم الأحد أمام نظيره الغيني على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. وكشف حسن شحاتة النقاب عن توقعاته للتشكيلة التي استقر عليها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، أثناء تحليله للمباراة الودية الأخيرة للمنتخب عبر قناة تايم سبورت.
وجاءت التشكيلة التي اختارها المعلم من وجهة نظره الفنية على النحو التالي:محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد حجازي، باهر المحمدي ، وأحمد المحمدي وعمر جابر في خط الدفاع، بينما اختار الثنائي طارق حامد وعماد نبيل الشهير بـ"دونجا" محوري ارتكاز، ومحمد صلاح وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه، ومروان محسن في الهجوم.وحاول
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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عبد المنصف: «أستحق الانضمام للمنتخب بعد تطور مستواي»

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «كحارس مرمى، عندما يشرك المدرب حارسين على شوطين في مباراة، ثم الحارس الثالث في لقاء كامل بمفرده، فإن هذا الحارس يكون هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في البطولة».
منتخب-زيمبابوى

منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
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أجيري يتعهد بمعالجة الأخطاء قبل انطلاق كأس الأمم

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت مساء أمس الخميس، بين الفراعنة وضيفه المنتخب التنزاني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال أجيري: "المباراة كانت متكافئة، فالفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية، وحاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وكنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".
حسن-شحاتة

كيف علق حسن شحاتة على فوز مصر أمام تنزانيا؟

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والذي توج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية في ثلاث مناسبات أعوام (2006- 2008- 2010)، عن فوز الفراعنة على تنزانيا، فقال "المعلم" في تصريحات تليفزيونية: "ظهر المنتخب المصري بأداء أفضل في الشوط الثاني، لما قام به أمونيكي بإعطاء لاعبي تنزانيا تعليمات بالهجوم، ومنتخب مصر بدأ لعب الكرة على الأرض وتسليمها من قدم إلى قدم، وهو ما ساهم في ظهورهم بشكل مميز عن الشوط الأول، ومنتخب مصر تراجع في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني من أجل سحب لاعبي تنزانيا للجزء الأمامي".
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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