دونجا: محمد صلاح رمزًا لمصر.. وأجيري طالبنا بالتركيز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

نبيل دونجا

أكد نبيل دونجا، لاعب خط وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن مباراة غينيا الودية كانت قوية، قبل استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وتمكن المنتخب من الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.

وأضاف دونجا خلال لقائه عبر قناة "تايم سبورت"، عقب المباراة: "لقاء قوي أمام منتخب يشارك في البطولة، والحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية وأداء جيد". تابع: "خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، يعلم قوة هذه المباراة وأكد على تركيزنا الكامل في الملعب". اختتم: "محمد صلاح رمز لمصر كلها وإضافة لنا وللجماهير