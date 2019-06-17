رياضة

دونجا: محمد صلاح رمزًا لمصر.. وأجيري طالبنا بالتركيز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
نبيل دونجا
نبيل دونجا
أكد نبيل دونجا، لاعب خط وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن مباراة غينيا الودية كانت قوية، قبل استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وتمكن المنتخب من الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.
وأضاف دونجا خلال لقائه عبر قناة "تايم سبورت"، عقب المباراة: "لقاء قوي أمام منتخب يشارك في البطولة، والحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية وأداء جيد". تابع: "خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، يعلم قوة هذه المباراة وأكد على تركيزنا الكامل في الملعب". اختتم: "محمد صلاح رمز لمصر كلها وإضافة لنا وللجماهير
اقرأ المزيد
عماد النحاس (1)

النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ترحيبه بتولي منصب المدرب العام فقط في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك من الصعب أن يحدث مع مدير فني مصري، خاصة أن النادي الأحمر يفضل المدرب الأجنبي. وأوضح النحاس، خلال تصريحاته بحلقة مساء الأحد، من برنامج «سوبر تايم» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أنه لا يمكنه الحديث عن مستقبل لا يعرفه، لكنه بالتأكيد سيرحب بالعمل في النادي الأهلي سواء كان مديرًا فنيًا، أو في منصب المدرب العام.
أرجواي والإكوادور

أورجواي تسحق الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

سحق منتخب أورجواي نظيره الإكوادوري، بنتيجة 4-0 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وشهدت اللقاء سيطرة نسبية من أورجواي على مجريات اللعب بمنطقة منتصف الملعب، في ظل محاولات من لاعبي الإكوادور، قبل أن يتمكن نيكولاس لوديرو من تسجيل الهدف الأول لأورجواي في الدقيقة السادسة.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-زيمبابوى

منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
محمد-فضل

فضل يكشف تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ستكون بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وأضاف فضل في تصريحاته الإذاعية مع برنامج مساء الأنوار يا إفريقيا أن هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لوضع الرتوش النهائية لحفل الافتتاح". وواصل: "المطرب المصري سيكون مفاجأة، وهو مطرب مصري كبير، إلى جانب أنه سيكون هناك مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية".
ديسابر (2)

سيباستيان ديسابر: نستطيع تخطي الفراعنة

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم السبت للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن منتخب أوغندا جاهز لمواجهة المنتخب الوطني ضمن مباريات المجموعة الأولى، مؤكدًا أن فريقه يستطيع تخطي الفراعنة المتوج بسبعة ألقاب. وأكد ديسابر أن مواجهة مصر دائمًا ما تكون مواجهة ممتعة، لقد تمت المواجهة من قبل في كأس الأمم الإفريقية الماضية بالجابون وفازوا علينا بالإضافة إلى مواجهتنا خلال تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 وفزنا عليهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org