رياضة

حازم إمام يختار تشكيل المنتخب الوطني في كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
حازم إمام
حازم إمام
اختار حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل المنتخب الوطني الذي يرى أنه الأنسب للفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي في الافتتاح مع منتخب زيمبابوي. وقال حازم إمام خلال تواجده في قناة تايم سبورت، أنه من وجهة نظره لابد أن يكون تشكيل المنتخب الوطني كالتالي:
محمود جنش في حراسة المرمى، أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد المحمدي في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد في خط الوسط، ومحمود حسن تريزيجه ومحمد صلاح ومروان محسن في خط الهجوم. وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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عبد المنصف: «أستحق الانضمام للمنتخب بعد تطور مستواي»

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «كحارس مرمى، عندما يشرك المدرب حارسين على شوطين في مباراة، ثم الحارس الثالث في لقاء كامل بمفرده، فإن هذا الحارس يكون هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في البطولة».
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منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
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وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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شوبير يهاجم أبو ريدة وعضو الجبلاية لهذا السبب

واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتولى فيه منصب نائب الرئيس، وجاء الهجوم هذه المرة بسبب منع أحمد مجاهد، عضو المجلس، كاميرات قناة «تايم سبورت» التي يقدم عليها برنامجًا جديدًا، من تصوير ملعب الدفاع الجوي. وتعرض شوبير لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجومه على اتحاد الكرة، رغم أنه أحد أفراد مجلس الجبلاية، مما تسبب في حيرة الجماهير، بينما تعلق الموقف هذه المرة بالقناة التي يعمل بها سيفتح المجال للحديث، بأنه يفتح النار على مجلس الاتحاد لأن الصدام جاء مباشرًا مع القناة التي يعمل بها في تصرف غريب.
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