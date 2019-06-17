حازم إمام يختار تشكيل المنتخب الوطني في كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

حازم إمام

اختار حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل المنتخب الوطني الذي يرى أنه الأنسب للفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي في الافتتاح مع منتخب زيمبابوي. وقال حازم إمام خلال تواجده في قناة تايم سبورت، أنه من وجهة نظره لابد أن يكون تشكيل المنتخب الوطني كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى، أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد المحمدي في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد في خط الوسط، ومحمود حسن تريزيجه ومحمد صلاح ومروان محسن في خط الهجوم. وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة

محمود جنش في حراسة المرمى، أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد المحمدي في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد في خط الوسط، ومحمود حسن تريزيجه ومحمد صلاح ومروان محسن في خط الهجوم.



وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.



ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي في الافتتاح مع منتخب زيمبابوي.