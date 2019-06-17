منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

زيمبابوي

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.

ويلعب منتخب زيمبابوي ضمن منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب مصر، الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث سيخوض لقاء الافتتاح أمام الفراعنة، بينما يقع منتخب تنزانيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة مع السنغال، الجزائر وكينيا. وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف،