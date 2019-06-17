رياضة

منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
زيمبابوي
زيمبابوي
تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
ويلعب منتخب زيمبابوي ضمن منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب مصر، الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث سيخوض لقاء الافتتاح أمام الفراعنة، بينما يقع منتخب تنزانيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة مع السنغال، الجزائر وكينيا. وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف،
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف: «أستحق الانضمام للمنتخب بعد تطور مستواي»

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «كحارس مرمى، عندما يشرك المدرب حارسين على شوطين في مباراة، ثم الحارس الثالث في لقاء كامل بمفرده، فإن هذا الحارس يكون هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في البطولة».
صلاح وحازم امام

حازم إمام يختار تشكيل المنتخب الوطني في كأس الأمم

اختار حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل المنتخب الوطني الذي يرى أنه الأنسب للفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي في الافتتاح مع منتخب زيمبابوي. وقال حازم إمام خلال تواجده في قناة تايم سبورت، أنه من وجهة نظره لابد أن يكون تشكيل المنتخب الوطني كالتالي:
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وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
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أرقام من مواجهة مصر وغينيا بالبروفة الأخيرة لإفريقيا

يدخل المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في ودية ثانية أمام نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت أول مباراة ودية يخوضها الفراعنة أمام تنزانيا، وأُقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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بيليات يتحدث عن استعدادات زيمبابوي قبل كأس الأمم

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة المنتخب النيجيري الودية التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، اختبار قوي وحقيقي لمستوى زيمبابوي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وقال بيليات في تصريحات صحفية إن المنتخب متواجد هنا لاختبار مستوى استعداده لكأس الأمم، بعد هذه المباراة مع المنتخب النيجيري، الذي يعد فريقًا كبيرًا في إفريقيا ولديه لاعبون ذوو جودة والذين فازوا بالكأس ثلاث مرات، لدينا أيضًا مباراة أخرى مع غانا قبل بدء كأس الأمم في مصر.
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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