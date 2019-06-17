منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا
تحرير:أحمد سعيد
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
زيمبابوي
تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
ويلعب منتخب زيمبابوي ضمن منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب مصر، الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث سيخوض لقاء الافتتاح أمام الفراعنة، بينما يقع منتخب تنزانيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة مع السنغال، الجزائر وكينيا.
وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف،
ويلعب منتخب زيمبابوي ضمن منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب مصر، الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث سيخوض لقاء الافتتاح أمام الفراعنة، بينما يقع منتخب تنزانيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة مع السنغال، الجزائر وكينيا.
وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019،في ثاني تجاربه الودية قبل انطلاق البطولة الأفريقية، حيث فاز في المباراة الأولى على تنزانيا بهدف مقابل لاشئ أحرزه أحمد المحمدي.