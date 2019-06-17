مقتل 10 أشخاص إثر سقوط قذائف على قرية بريف حلب

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

قصف سوريا - أرشيفية

لقى 10 أشخاص مصرعهم، مساء أمس الأحد، اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وأفاد مصدر طبي، بوصول حالات إسعافية إلى مشافي حلب لمصابين بغازات سامة ناجمة عن قصف الفصائل المسلحة لبلدات في ريف حلب الجنوبي. وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش السوري ردت على خروقات التنظيمات المسلحة المنتشرة بريفي إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلتها اعتداءاتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وإحراق الحقول الزراعية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

واعتدت المجموعات المسلحة السبت الماضي، بالقذائف الصاروخية على قرى الشيخ حديد والجلمة والعزيزية بريف حماة الشمالي، ما تسبب باندلاع حرائق ضمن الأراضي الزراعية وإحداث دمار في بعض المنازل والممتلكات.وذكرت وكالة سانا أن الجيش نفذ ضربات مركزة ضد مواقع وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" في اللطامنة والزكاة وحصرايا