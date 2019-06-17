رياضة

عبد المنصف: «أستحق الانضمام للمنتخب بعد تطور مستواي»

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «كحارس مرمى، عندما يشرك المدرب حارسين على شوطين في مباراة، ثم الحارس الثالث في لقاء كامل بمفرده، فإن هذا الحارس يكون هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في البطولة».
وكان خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر قد دفع بأحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" في ودية تنزانيا، بينما شارك محمد الشناوي في ودية منتخب مصر مع غينيا بالكامل. وتابع: «كنت أرى أن أحمد الشناوي أسهمه أكبر في المشاركة مع المنتخب خاصة وأنه قدم مستوى مميز مع بيراميدز مؤخرًا، لكن المدربين وجهة
اقرأ المزيد
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
منتخب-زيمبابوى

منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
صلاح وحازم امام

حازم إمام يختار تشكيل المنتخب الوطني في كأس الأمم

اختار حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل المنتخب الوطني الذي يرى أنه الأنسب للفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي في الافتتاح مع منتخب زيمبابوي. وقال حازم إمام خلال تواجده في قناة تايم سبورت، أنه من وجهة نظره لابد أن يكون تشكيل المنتخب الوطني كالتالي:
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-عبد-المنصف ‎

رسميًّا.. محمد عبد المنصف يجدد تعاقده مع دجلة (صور)

أعلن نادي وادي دجلة، عن تجديد عقد حارسه الدولي السابق محمد عبد المنصف اليوم الأحد، بشكل رسمي، ووقع محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة على عقد جديد مع الفريق لموسم آخر رسميًّا، ليستمر في حماية عين الفريق الدجلاوي. وكشف وادي دجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صور توقيع الحارس على عقود تمديد العقد لموسم جديد، معلقًا عليها «والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم». ونجح وادي دجلة في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وحافظ على موقعه في دوري الأضواء والشهرة.
اجيرى-والجهاز-الفنى

مدرب المنتخب: أداء مصر في مباراة تنزانيا طبيعي

تحدث خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني عن فوز الفراعنة الودي بمباراة تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد الذي سجل، لا ينقص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وأوضح تيتو في تصريحات صحفية، "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

المحمدي يشيد بمستوى وليد سليمان والسعيد أمام تنزانيا

أكد أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة أمام تنزانيا، مساء الخميس، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز على أي منافس مهما كانت قوته يمنح الفريق المزيد من الثقة. وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
منتخب مصر

منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org