عبد المنصف: «أستحق الانضمام للمنتخب بعد تطور مستواي»

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص

محمد عبد المنصف

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «كحارس مرمى، عندما يشرك المدرب حارسين على شوطين في مباراة، ثم الحارس الثالث في لقاء كامل بمفرده، فإن هذا الحارس يكون هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في البطولة».

وكان خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر قد دفع بأحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" في ودية تنزانيا، بينما شارك محمد الشناوي في ودية منتخب مصر مع غينيا بالكامل. وتابع: «كنت أرى أن أحمد الشناوي أسهمه أكبر في المشاركة مع المنتخب خاصة وأنه قدم مستوى مميز مع بيراميدز مؤخرًا، لكن المدربين وجهة