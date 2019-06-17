مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ ص

محمد صلاح

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.

وكشف مدرب المنتخب، أن الجهاز الفني استقر على 99% من التشكيل الأساسي للفريق بالبطولة، نافيًا طلب محمد صلاح لشارة القيادة كما يتردد، وأحمد المحمدي هو قائد المنتخب عندما يكون داخل الملعب. وشدد نجم الفراعنة السابق: «صلاح لم يكن له مطالب شخصية مثلما يتردد على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية». وحقق