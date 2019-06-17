رياضة

أورجواي تسحق الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ ص
لويس سواريز- أورجواي والإكوادور
لويس سواريز- أورجواي والإكوادور
سحق منتخب أورجواي نظيره الإكوادوري، بنتيجة 4-0 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وشهدت اللقاء سيطرة نسبية من أورجواي على مجريات اللعب بمنطقة منتصف الملعب، في ظل محاولات من لاعبي الإكوادور، قبل أن يتمكن نيكولاس لوديرو من تسجيل الهدف الأول لأورجواي في الدقيقة السادسة.
بعد هدف التقدم حاول لاعبو الإكوادور العودة للقاء، قبل أن يتلقى الفريق ضربة قوية في الدقيقة 24 بطرد جوزيه كوينتيروس، وهو ما استغله لاعبو أورجواي ووضعوا قبضتهم على المباراة، حيث أضاف ادينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 33، وتبعه نجم برشلونة لويس سواريز بالهدف الثالث في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول
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