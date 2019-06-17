ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين: رفع الحظر على اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد الاتفاق على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.
وجاءت هيئة المكتب كما انفردت به «التحرير»، يتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيقات، ويتولى هشام يونس منصب أمانة الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد.
كما يتولى عمرو بدر رئاسة لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام
وجاءت هيئة المكتب كما انفردت به «التحرير»، يتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيقات، ويتولى هشام يونس منصب أمانة الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد.
كما يتولى عمرو بدر رئاسة لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد، بينما يتولى أيمن عبد المجيد رئاسة مشروع العلاج بالنقابة وعضو لجنة القيد الاستئنافي بالإضافة إلى لجنة التشريعات، ويتولى حماد الرمحي لجنة المعاشات وأمين لجنة التسويات وعضو لجنة استئنافي، بينما يتولى حسين الزناتي وكيل لجنة نشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضو لجنة التأديب، بينما يتولى محمد خراجة وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد، بينما يتولى محمد يحيى يوسف لجنة الخدمات وسكرتير عام مساعد وعضو هيئة التأديب وعضو لجنة التكافل، كما يتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد، بينما يرأس النقيب ضياء رشوان صندوق التكافل والتسويات والمشرف على الحريات والإسكان والتشريعات.
قرارات المجلس
قال ضياء رشوان، إن مجلس النقابة، قرر رفع الحظر على اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد الاتفاق على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين ومنع بعضهم من الدخول النادي، واعتماد لائحة النظام الأساسى للنادي، وتقنين العضويات المستثناة بالنادي ومن بينها عضويات الصحفيين.
وأضاف رشوان في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح مشروع العلاج للزملاء القدماء مرة أخري بغرامة 400 جنيه لمدة أسبوع، وفتحه للزملاء الجدد بدون غرامة لمدة أسبوعين.
وقرر المجلس عقد جلسة السبت المقبل، يستعرض خلالها الموافقة على 85 قرضا حسنا و15 إعانة مرضية، موضحا أنه سيتم وضع قواعد صارمة لصرف الإعانات.
وأشار رشوان إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر اعتماد محضر اجتماع لجنة المعاشات، وتقسيط قيمة المصايف لمدة سنة، وتجديد إعانة البطالة للصحفيين في العالم اليوم، لمدة ثلاثة أشهر.
أوضح نقيب الصحفيين، أن العجز في مشروع العلاج بحالته الحالية يصل إلى 6 ملايين جنيه سنويًا، موضحًا أن النقابة تمر بظروف صعبة جدا، حيث أن موارد النقابة لا تزيد عن مليون و200 ألف جنيه.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تأخر قرابة الـ3 أشهر، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، التي تعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المناقشات والمشاورات الخاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من أجل الوصول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب، كما شهدت لقاءات خاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة خارج أروقة مجلس النقابة من أجل التوافق ولم الشمل، إلا أن تعنت بعض الأعضاء في التوافق حال دون ذلك في فترة مبكرة.
وكان ضياء رشوان، والذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد فاز بمقعد نقيب الصحفيين خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
كما أسفرت انتخابات التجديد النصفي، عن فوز كل من خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس، بمقاعد فوق السن ومحمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف بمقاعد تحت السن.