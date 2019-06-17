ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين: رفع الحظر على اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد الاتفاق على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ ص

انتخابات نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.

وجاءت هيئة المكتب كما انفردت به «التحرير»، يتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيقات، ويتولى هشام يونس منصب أمانة الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد. كما يتولى عمرو بدر رئاسة لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام