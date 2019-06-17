النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك
تحرير:سعد الدين محمود١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ ص
عماد النحاس
أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ترحيبه بتولي منصب المدرب العام فقط في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك من الصعب أن يحدث مع مدير فني مصري، خاصة أن النادي الأحمر يفضل المدرب الأجنبي.
وأوضح النحاس، خلال تصريحاته بحلقة مساء الأحد، من برنامج «سوبر تايم» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أنه لا يمكنه الحديث عن مستقبل لا يعرفه، لكنه بالتأكيد سيرحب بالعمل في النادي الأهلي سواء كان مديرًا فنيًا، أو في منصب المدرب العام.
وعن مواجهة القلعة الحمراء، التي تم تأجيلها يوم 26 يوليو المقبل، في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، قال مدرب الذئاب: «اعتقد أن المباراة فقدت الكثير من قوتها بالنسبة لفريقي خاصة بعدما حسم المصري المركز الرابع لصالحه، لكننا سنلعب على الفوز».
وتابع: «أرفض حديث البعض في حالة
وعن مواجهة القلعة الحمراء، التي تم تأجيلها يوم 26 يوليو المقبل، في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، قال مدرب الذئاب: «اعتقد أن المباراة فقدت الكثير من قوتها بالنسبة لفريقي خاصة بعدما حسم المصري المركز الرابع لصالحه، لكننا سنلعب على الفوز».
وتابع: «أرفض حديث البعض في حالة تحقيق الفوز على الأهلي، بأنني تسببت في ضياع الدوري، لأن بطولة الدوري لا تضيع في مباراة واحدة وأنا مطالب بممارسة عملي بشكل طبيعي وتحقيق الفوز دون النظر لانتمائي للنادي الأهلي».
وكشف مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من تدريب نادي الزمالك في المستقبل، موضحًا أنه مدرب محترف وقد يقبل العمل في النادي الأبيض وفقًا لبنود التعاقد حينها، لكنه لا يعرف إجابة السؤال التالي: هل يقبل الزمالك إسناد مهمة مدير الفني لمدرب أهلاوي؟