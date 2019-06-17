النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ ص

عماد النحاس

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ترحيبه بتولي منصب المدرب العام فقط في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك من الصعب أن يحدث مع مدير فني مصري، خاصة أن النادي الأحمر يفضل المدرب الأجنبي. وأوضح النحاس، خلال تصريحاته بحلقة مساء الأحد، من برنامج «سوبر تايم» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أنه لا يمكنه الحديث عن مستقبل لا يعرفه، لكنه بالتأكيد سيرحب بالعمل في النادي الأهلي سواء كان مديرًا فنيًا، أو في منصب المدرب العام.

وعن مواجهة القلعة الحمراء، التي تم تأجيلها يوم 26 يوليو المقبل، في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، قال مدرب الذئاب: «اعتقد أن المباراة فقدت الكثير من قوتها بالنسبة لفريقي خاصة بعدما حسم المصري المركز الرابع لصالحه، لكننا سنلعب على الفوز». وتابع: «أرفض حديث البعض في حالة