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هذا اليوم.. وفاة الشيخ الشعراوي وميلاد محمد البرادعي

تحرير:إسلام الشاذلي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ ص
محمد الشعراوي
محمد الشعراوي
في مثل هذا اليوم 17 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. في عام 1953: اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في عام 1967: الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. في عام 2015: ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.
في عام 1917: ولد يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.في عام 1920: ولد فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.في عام 1931: ولد كوثر رمزي، ممثلة مصرية.في عام 1940: ولد جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.في عام 1942: ولد محمد البرادعي، دبلوماسي
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الجمعية-العمومية-لنقابة-الصحفيين-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.
نقابة-الصحفيين

انسحاب «خراجة» من اجتماع تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»

شهد اجتماع تشكيل مكتب هيئة نقابة الصحفيين، مناقشات حادة، أدت إلى انسحاب الكاتب الصحفي محمد خراجة، فضلا عن رفضه الاستمرار في الاجتماع، الذي بدأ من الساعة السابعة مساء أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث أثارت قرارات المجلس غضب "خراجة" وخرج منفعلًا قبل انتهاء الاجتماع. وعقد مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
محكمة

قيدوه بالسلاسل.. إحالة قتلة «قهوجي» بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، إحالة كلً من: «محمد. ح. ص، 25 سنه، عامل، ومحمد. ج. ر، 23 سنه عامل، ومراد. ا. م»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، لقتلوا عامل بمقهى عمدًا وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف، وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة، وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين حسام الصياد، وأشرف عبد الراضى، اليوم، وحددت المحكمة جلسة 20 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين.
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«الأعلى للإعلام» ينذر مجلة الأهلي: إساءات لرئيس الزمالك

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وقال المجلس، إنه تلقى شكاوى عديدة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14 فبراير 2019. وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسئولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.
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تسجيل الصوت

حدث في مثل هذا اليوم.. اختراع أول جهاز لتسجيل الصوت

في مثل هذا اليوم 16 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. في عام 1888: توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف. في عام 1904: اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويجن شاومان. في عام 1933: عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.
جمال-عبد-الناصر

مثل هذا اليوم.. تنحى الرئيس عبد الناصر بعد نكسة 67

في مثل هذا اليوم 9 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 641: المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. في عام 1967: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة "نكسة 67".
الشيخ إمام

هذا اليوم.. وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق والشيخ إمام

في مثل هذا اليوم 7 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. في عام 1967: إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. في عام 2012: تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية. في عام 2018: وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.
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