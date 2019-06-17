هذا اليوم.. وفاة الشيخ الشعراوي وميلاد محمد البرادعي

في مثل هذا اليوم 17 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. في عام 1953: اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في عام 1967: الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. في عام 2015: ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.
في عام 1917: ولد يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.في عام 1920: ولد فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.في عام 1931: ولد كوثر رمزي، ممثلة مصرية.في عام 1940: ولد جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.في عام 1942: ولد محمد البرادعي، دبلوماسي
في عام 1917: ولد يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.
في عام 1920: ولد فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.
في عام 1931: ولد كوثر رمزي، ممثلة مصرية.
في عام 1940: ولد جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.
في عام 1942: ولد محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.
في عام 1940: وفاة آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.
في عام 1998: وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.
في عام 2001: وفاة دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.
في عام 2010: وفاة عبد العزيز الحماد، ممثل وفنان تشكيلي سعودي.