هذا اليوم.. وفاة الشيخ الشعراوي وميلاد محمد البرادعي

تحرير:إسلام الشاذلي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ ص

محمد الشعراوي

في مثل هذا اليوم 17 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. في عام 1953: اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في عام 1967: الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. في عام 2015: ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.

في عام 1917: ولد يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.في عام 1920: ولد فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.في عام 1931: ولد كوثر رمزي، ممثلة مصرية.في عام 1940: ولد جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.في عام 1942: ولد محمد البرادعي، دبلوماسي