مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حوادث متفرقة بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ ص

تصادم - أرشيفية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حوادث طرق متفرقة، بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، إذ لقي موظف وعامل بمركز الجهاز الهضمى الجامعي، مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "أويش الحجر - المنصورة" بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق ودهستهما. كما لقي "ممدوح إبراهيم"، 20 عامًا، مصرعه، وأصيب "حسام حسين السماك"، 20 عامًا، و"هاني" 20 عامًا، حالته خطيرة، أثناء استقلالهم دراجة بخارية على طريق بهوت في مركز نبروه، وانقلبت بهم.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغًا إلى مأمور مركز المنصورة، بتصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق أويش الحجر، ولقوا مصرعهما عقب وصولهم إلى مستشفى الطوارئ.وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، تبين مصرع كل من "محمد صبري"،



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغًا إلى مأمور مركز المنصورة، بتصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق أويش الحجر، ولقوا مصرعهما عقب وصولهم إلى مستشفى الطوارئ.



وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، تبين مصرع كل من "محمد صبري"، 37 سنة، موظف بمركز الجهاز الهضمي بالمنصورة، و"محمد زيدان" 27 سنة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كما لقي رقيبي شرطة من مركز أجا، مصرعهما في حادث سير أثناء ذهابهما معا للعمل، نتيجة تصادم سيارتهما بموتوسيكل يقوده طالب بكلية الهندسة، وتبين أنهما "محمود عبد الجواد"، 41 عامًا، ويعمل بقسم الكردى، و"كمال على حسن"، 24 عاما، يعمل بقسم ثانى المنصورة، يقيمان بقرية تابعة لمركز أجا، وأصيب الطالب بكسور.







