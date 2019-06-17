جريمة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حوادث متفرقة بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حوادث طرق متفرقة، بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، إذ لقي موظف وعامل بمركز الجهاز الهضمى الجامعي، مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "أويش الحجر - المنصورة" بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق ودهستهما. كما لقي "ممدوح إبراهيم"، 20 عامًا، مصرعه، وأصيب "حسام حسين السماك"، 20 عامًا، و"هاني" 20 عامًا، حالته خطيرة، أثناء استقلالهم دراجة بخارية على طريق بهوت في مركز نبروه، وانقلبت بهم.
تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغًا إلى مأمور مركز المنصورة، بتصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق أويش الحجر، ولقوا مصرعهما عقب وصولهم إلى مستشفى الطوارئ.وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، تبين مصرع كل من "محمد صبري"،
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هدم - أرشيفية

اقتحام وهدم.. ماذا حدث خلف السجن القديم بالبحيرة؟

حرر رئيس قسم المخازن بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، المحضر رقم 8247 جنح بندر دمنهور، ضد مقاول ومرشح سابق لمجلس النواب، لاتهامه باقتحام مدرسة الحلمية بمدينة دمنهور بمرافقة مجهولين وأحدثوا تلفيات في أساساتها وأعمدتها الخرسانية لإسقاطها سريعا لقيامه بشرائها العام الماضي من الورثة وفي حالة سقوطها يضع يده عليها، حيث يتعدى ثمن المتر في الأرض 100 ألف جنيه لتواجدها في وسط المدينة، مما أثار حفيظة أهالي المنطقة وأولياء الأمور، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
زحام-مرورى (3)

شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

تسبب حادث تصادم، أعلى كوبري 15 مايو، اليوم الأحد، في إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور بشكل تام، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش وسيارات لرفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية، فيما تسبب الحادث في توقف الحركة بمنطقة وسط العاصمة وبخاصة منطقة الإسعاف.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وخلق محاور بديلة حتى انتهاء رفع أُثار الحادث.
متهمة-هيروين‎

تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
التراس

تجديد حبس اثنين من أولتراس أهلاوي 15 يوما احتياطيا

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حبس كل من "يوسف. م" و"عبدالرحمن. م"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، لاتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس أهلاوي، حيث وجهت النيابة للثنائي "يوسف وعبدالرحمن، عدة تهم مختلفة، في القضية التي حملت رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومن بين تلك الاتهامات المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.
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انقلاب-سيارة

16 قتيلا و45 مصابا.. نزيف الأسفلت في ثالث أيام العيد

16 قتيلاً ونحو 45 مصاباً هي حصيلة نزيف الأسفلت وحوادث شهدتها الطرق في 6 محافظات، اليوم الجمعة، فى ثالث أيام العيد، طبقا لبيانات الداخلية الرسمية، كانت المأساة الكبرى في وفاة أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد، هم سيدة وأحفادها الأربعة بالإضافة لزوجة ابنها، كانت فى طريق عودتها للمنزل بعد قضاء إجازة العيد بمحافظة الدقهلية، وسقطت بهم السيارة في ترعة الرياح التوفيقي، وجرى نقل الجثث والمصابين من مواقع الحوادث للمستشفيات القريبة، على الرغم من انتشار الخدمات المرورية في فترة الأعياد للحيلولة دون وقوع مثل تلك الحوادث.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
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