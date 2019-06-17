جريمة

اقتحام وهدم.. ماذا حدث خلف السجن القديم بالبحيرة؟

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
هدم مدرسة - أرشيفية
هدم مدرسة - أرشيفية
حرر رئيس قسم المخازن بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، المحضر رقم 8247 جنح بندر دمنهور، ضد مقاول ومرشح سابق لمجلس النواب، لاتهامه باقتحام مدرسة الحلمية بمدينة دمنهور بمرافقة مجهولين وأحدثوا تلفيات في أساساتها وأعمدتها الخرسانية لإسقاطها سريعا لقيامه بشرائها العام الماضي من الورثة وفي حالة سقوطها يضع يده عليها، حيث يتعدى ثمن المتر في الأرض 100 ألف جنيه لتواجدها في وسط المدينة، مما أثار حفيظة أهالي المنطقة وأولياء الأمور، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفوجئ أهالي المنطقة، الجمعة الماضية، بقيام مجهولين باقتحام المدرسة وخربوا أساساتها بطريقة شديدة الخطورة ويتزعمهم "ع.ال" مقاول، واتلفوا الأعمدة الخرسانية الحاملة للمنشأة لتسريع إسقاط الهيكل الإنشائي للمبنى، ومن المفترض أن تجرى فيها أعمال صيانة شاملة من قبل هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدًا لإعادتها كمبنى
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حوادث متفرقة بالمنصورة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حوادث طرق متفرقة، بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، إذ لقي موظف وعامل بمركز الجهاز الهضمى الجامعي، مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "أويش الحجر - المنصورة" بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق ودهستهما. كما لقي "ممدوح إبراهيم"، 20 عامًا، مصرعه، وأصيب "حسام حسين السماك"، 20 عامًا، و"هاني" 20 عامًا، حالته خطيرة، أثناء استقلالهم دراجة بخارية على طريق بهوت في مركز نبروه، وانقلبت بهم.
زحام-مرورى (3)

شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

تسبب حادث تصادم، أعلى كوبري 15 مايو، اليوم الأحد، في إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور بشكل تام، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش وسيارات لرفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية، فيما تسبب الحادث في توقف الحركة بمنطقة وسط العاصمة وبخاصة منطقة الإسعاف.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وخلق محاور بديلة حتى انتهاء رفع أُثار الحادث.
متهمة-هيروين‎

تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
التراس

تجديد حبس اثنين من أولتراس أهلاوي 15 يوما احتياطيا

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حبس كل من "يوسف. م" و"عبدالرحمن. م"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، لاتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس أهلاوي، حيث وجهت النيابة للثنائي "يوسف وعبدالرحمن، عدة تهم مختلفة، في القضية التي حملت رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومن بين تلك الاتهامات المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قطار (2)

أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
حريق

11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.
قطار (2)

سقوط طالبين تحت عجلات قطار «دسوق-دمنهور» في البحيرة

شهد خط السكة الحديد اليوم الأحد، سقوط طالبين من قطار دسوق البحيرة بمحطة الرحمانية في أثناء سير القطار القادم من دمنهور لكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العامة لتلقي العلاج اللازم، وهما في حالة حرجة لصعوبة إصابتهما وتم تحويل أحدهما لمستشفى دمنهور العام لصعوبة حالته ووضع الآخر تحت الملاحظة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتيهما وأقاربهما الذين وصلوا المستشفى للاطمئنان على ابنيهما، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة سبب سقوطهما من القطار في أثناء سيره.
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