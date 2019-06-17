اقتحام وهدم.. ماذا حدث خلف السجن القديم بالبحيرة؟

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

هدم مدرسة - أرشيفية

حرر رئيس قسم المخازن بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، المحضر رقم 8247 جنح بندر دمنهور، ضد مقاول ومرشح سابق لمجلس النواب، لاتهامه باقتحام مدرسة الحلمية بمدينة دمنهور بمرافقة مجهولين وأحدثوا تلفيات في أساساتها وأعمدتها الخرسانية لإسقاطها سريعا لقيامه بشرائها العام الماضي من الورثة وفي حالة سقوطها يضع يده عليها، حيث يتعدى ثمن المتر في الأرض 100 ألف جنيه لتواجدها في وسط المدينة، مما أثار حفيظة أهالي المنطقة وأولياء الأمور، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفوجئ أهالي المنطقة، الجمعة الماضية، بقيام مجهولين باقتحام المدرسة وخربوا أساساتها بطريقة شديدة الخطورة ويتزعمهم "ع.ال" مقاول، واتلفوا الأعمدة الخرسانية الحاملة للمنشأة لتسريع إسقاط الهيكل الإنشائي للمبنى، ومن المفترض أن تجرى فيها أعمال صيانة شاملة من قبل هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدًا لإعادتها كمبنى