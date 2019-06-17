«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

محاكمة المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية بالأزبكية.. محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".. محاكمة 15 طالبا بالانضمام لداعش سوريا والعراق
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
وذلك عن طريق إخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".الأعضاء البشريةتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية.للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغدوكشف أمر
وذلك عن طريق إخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".
الأعضاء البشرية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية.
للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامى العام الأول، فى القضية رقم 17921 / 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حماده رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، فى غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
تخابر مرسي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 اخرين من قيادات جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها.
محاولة اغتيال النائب العام المساعد
تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 304 متهم في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد''.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
داعش سوريا والعراق
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة 15 طالبا متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
الحكم على وزير الزراعة الأسبق
تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع.
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وكان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الاسبق انه لا وجه لإقامة الدعوى الا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.
واتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وافطار له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.