«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

محاكمة المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية بالأزبكية.. محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".. محاكمة 15 طالبا بالانضمام لداعش سوريا والعراق

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

محكمة

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وذلك عن طريق إخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".الأعضاء البشريةتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية.للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغدوكشف أمر