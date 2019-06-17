جريمة

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

محاكمة المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية بالأزبكية.. محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".. محاكمة 15 طالبا بالانضمام لداعش سوريا والعراق
تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص
محكمة
محكمة
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
وذلك عن طريق إخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".الأعضاء البشريةتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية.للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغدوكشف أمر
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شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
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رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار

في حملات أمنية للإدارة العامة للمرور، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، تمكنت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1747 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على تكثيف الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة،
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«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.
هدم - أرشيفية

اقتحام وهدم.. ماذا حدث خلف السجن القديم بالبحيرة؟

حرر رئيس قسم المخازن بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، المحضر رقم 8247 جنح بندر دمنهور، ضد مقاول ومرشح سابق لمجلس النواب، لاتهامه باقتحام مدرسة الحلمية بمدينة دمنهور بمرافقة مجهولين وأحدثوا تلفيات في أساساتها وأعمدتها الخرسانية لإسقاطها سريعا لقيامه بشرائها العام الماضي من الورثة وفي حالة سقوطها يضع يده عليها، حيث يتعدى ثمن المتر في الأرض 100 ألف جنيه لتواجدها في وسط المدينة، مما أثار حفيظة أهالي المنطقة وأولياء الأمور، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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تأجيل «كتائب حلوان» إلى 21 يوليو لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
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«اقتحام الحدود وشبكة شيما» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد أبرزها فى السطور التالية، ويتقدمها، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتى إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
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«اقتحام الحدود وخلية حلوان».. أبرز محاكمات الأحد

تنظر محاكم القاهرة والجيزة عدداً من المحاكمات الهامة، اليوم الأحد، أبرزها محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية؛ حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة.
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