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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
أموال
أموال
يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلى
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 يونيو 2019

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سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يونيو 2019 في البنوك

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سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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فلوس

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
فلوس

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.250 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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