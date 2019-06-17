جريمة

«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.
بالإضافة إلى سيولة مرورية بشارعي جامعة الدول والبحر الأعظم بالجيزة، وشارع رمسيس وصلاح سالم والأوتوستراد بالقاهرة، فيما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية البسيطة المتحركة في اتجاه المرج.شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادمويشهد طريق الواحات كثافات مرورية، بسبب حادث مروري أعلى طريق الواحات
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شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
.رادار-مرور

رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار

في حملات أمنية للإدارة العامة للمرور، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، تمكنت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1747 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على تكثيف الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة،
محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
هدم - أرشيفية

اقتحام وهدم.. ماذا حدث خلف السجن القديم بالبحيرة؟

حرر رئيس قسم المخازن بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، المحضر رقم 8247 جنح بندر دمنهور، ضد مقاول ومرشح سابق لمجلس النواب، لاتهامه باقتحام مدرسة الحلمية بمدينة دمنهور بمرافقة مجهولين وأحدثوا تلفيات في أساساتها وأعمدتها الخرسانية لإسقاطها سريعا لقيامه بشرائها العام الماضي من الورثة وفي حالة سقوطها يضع يده عليها، حيث يتعدى ثمن المتر في الأرض 100 ألف جنيه لتواجدها في وسط المدينة، مما أثار حفيظة أهالي المنطقة وأولياء الأمور، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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.رادار-مرور

المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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مباحث أكتوبر تشن حملة تفتيشية على الشقق المفروشة

أعدت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
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