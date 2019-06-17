«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

سيولة مرورية

شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.

بالإضافة إلى سيولة مرورية بشارعي جامعة الدول والبحر الأعظم بالجيزة، وشارع رمسيس وصلاح سالم والأوتوستراد بالقاهرة، فيما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية البسيطة المتحركة في اتجاه المرج.شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادمويشهد طريق الواحات كثافات مرورية، بسبب حادث مروري أعلى طريق الواحات