صحف الإمارات تبرز الظهور الأول للبشير بعد عزله

الصحف تناولت توعد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان "بإعدام" الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على تطورات الأوضاع في السودان والظهور الأول للرئيس المعزول حسن البشير، كما تناولت تداعيات الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "في أول ظهور له منذ عزله.. البشير يمثل أمام النيابة العامة"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مثل أمس، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ عزله في أبريل.

يأتي ذلك غداة إعلان النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المعزول سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن "النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر

يأتي ذلك غداة إعلان النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المعزول سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن "النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد".





لا زلنا في الشأن السوداني، حيث ذكرت صحيفة "البيان" تحت عنوان "حميدتي يتوعد بإعدام الذين قاموا بتفريق الاعتصام"، إن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو"حميدتي" توعد "بإعدام" الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

وقال حميدتي في خطاب بثّه التليفزيون الرسمي "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة" مشيرا إلى كل شخص "ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز". مؤكدا استعداد المجلس لتسليم الحكم لحكومة كفاءات تشمل جميع أطياف الشعب السوداني.





وتحت عنوان "مقاتلات سعودية وأمريكية تجوب سماء الخليج.. وبريطانيا ترسل قوات النخبة" ، أفادت صحيفة "الخليج" بأن وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الأحد، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "إف- 15 سي" تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وذكرت "البيان" أن حساب وزارة الدفاع على "تويتر" نشر عدة صور ومقطع فيديو للطائرات. وأضافت أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.





وفي الشأن ذاته تناولت "الاتحاد" تجديد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التصريح الذي أطلقه سابقا، أن بلاده" شبه متأكدة" من أن طهران تقف وراء الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان الخميس، في وقت أكد وزير الدفاع أن التوترات السياسية مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده.



وذكرت "البيان" أن مصادر عسكرية بريطانية كشفت أن المملكة المتحدة بصدد إرسال 100 عنصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية إلى الخليج، وذلك بعد الهجمات على ناقلتي النفط.



وأوردت صحيفة "ذا صن تايمز" البريطانية في عددها أمس، أن إرسال قوات من مشاة البحرية إلى الخليج سيسهم في حماية السفن البريطانية في الوقت الذي تقترب إيران والغرب من صراع محتمل.



فيما أشارت "الاتحاد" إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستأخذ كل الإجراءات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية، وذلك بعدما تعرضت ناقلتا نفط لهجوم الخميس، وألقت واشنطن بالمسؤولية على إيران.



وتحت عنوان "نتنياهو يدشن هضبة ترامب في الجولان" ، قالت "الخليج" إن الحكومة الإسرائيلية صادقت، في جلسة احتفالية عقدت في الجولان السوري المحتل، أمس الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة، باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وسيكون اسم المستوطنة "رامات ترامب" (هضبة ترامب)، وكشف أمس الأحد، عن لافتة تحمل اسم "رامات ترامب" في موقع قريب من مستوطنة "كيلاع - بروخيم" في الجولان السوري المحتل، حيث عقدت الحكومة "الإسرائيلية" اجتماعها الأسبوعي، بمشاركة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.





وأشارت "البيان" إلى افتتاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، المستوطنة الجديدة في مرتفعات الجولان السوري المحتل ، ووعد نتنياهو بالاستثمار في بناء المستوطنات وبناها التحتية، وكذلك في السياحة.