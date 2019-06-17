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صحف الإمارات تبرز الظهور الأول للبشير بعد عزله

الصحف تناولت توعد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان "بإعدام" الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على تطورات الأوضاع في السودان والظهور الأول للرئيس المعزول حسن البشير، كما تناولت تداعيات الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "في أول ظهور له منذ عزله.. البشير يمثل أمام النيابة العامة"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مثل أمس، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ عزله في أبريل.
يأتي ذلك غداة إعلان النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المعزول سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن "النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر
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قصف سوريا

مقتل 10 أشخاص إثر سقوط قذائف على قرية بريف حلب

لقى 10 أشخاص مصرعهم، مساء أمس الأحد، اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وأفاد مصدر طبي، بوصول حالات إسعافية إلى مشافي حلب لمصابين بغازات سامة ناجمة عن قصف الفصائل المسلحة لبلدات في ريف حلب الجنوبي. وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش السوري ردت على خروقات التنظيمات المسلحة المنتشرة بريفي إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلتها اعتداءاتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وإحراق الحقول الزراعية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
عمر-البشير

ثراء حرام.. تفاصيل استجواب البشير بـ«مكافحة الفساد»

نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي.
عمر-البشير (4)

من السجن للنيابة.. أول ظهور للبشير بعد الإطاحة به (فيديو)

في أول ظهور له من خلال الكاميرات، عرضت فضائية "العربية"، مساء الأحد، مقطع فيديو للرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في أثناء نقله من السجن إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه. وظهر «البشير» في الفيديو مرتديًا جلبابا أبيض وعمامة، في أثناء اقتياده إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، باقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد، للمرة الأولى منذ الإطاحة به، إذ نقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد".
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
صحف-سعودية

صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تصدرت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "البيان" أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني.
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