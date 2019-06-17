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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
طقس
طقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعةاليوم: الصغرى العظمى القاهرة 23 35 شبين الكوم 23 35 طنطا 22 33 دمنهور 23 30 الإسكندرية 23 29 بلطيم 23 28 مطروح 21 28 السلوم 20 31 سيوة 24 37 بورسعيد 23 28 دمياط 23 28 الزقازيق 22 35 الإسماعيلية 23 36 السويس 24 35 العريش 21 29 رفح 22 29 رأس سدر 26 35 نخل 18 35 نويبع 25 34 طابا
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

«الأحياء والديناميكا» على صفحات الغش.. وتحرك سريع من التعليم

تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات الصف الثالث الثانوي المنعقدة اليوم الإثنين في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها، ولوحظ مشاركة طلاب، في أثناء انعقاد اللجان، في الاستفتاء على الإجابات الصحيحة. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم أنه جارٍ تتبع مصدر خروج الامتحانات من اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصوري الامتحانات.
الشيخ محمد متولي الشعراوي

هذا اليوم.. وفاة الشيخ الشعراوي وميلاد محمد البرادعي

في مثل هذا اليوم 17 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. في عام 1953: اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في عام 1967: الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. في عام 2015: ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.
الجمعية-العمومية-لنقابة-الصحفيين-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.
نقابة-الصحفيين

انسحاب «خراجة» من اجتماع تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»

شهد اجتماع تشكيل مكتب هيئة نقابة الصحفيين، مناقشات حادة، أدت إلى انسحاب الكاتب الصحفي محمد خراجة، فضلا عن رفضه الاستمرار في الاجتماع، الذي بدأ من الساعة السابعة مساء أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث أثارت قرارات المجلس غضب "خراجة" وخرج منفعلًا قبل انتهاء الاجتماع. وعقد مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
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طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (1)

الأرصاد: درجة الحرارة +40 في 4 مدن..وطقس القاهرة حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
طقس (1)

سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس (1)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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