الاحتباس الحراري يهدد دولا عربية بالغرق من بينها مصر

حالة من القلق يعيشها العالم بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل تدريجي، والتخوف من وصولها إلى درجتين مئويتين أو أكثر، وهو ما قد يتسبب في تدمير أجزاء كبيرة من الكوكب

تحرير:هالة صقر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

تغير المناخ

يحذر العديد من العلماء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك لما تمثله من خطورة على الكوكب وسكانه، خاصة أن هناك قائمة تضم نحو 170 دولة لها دور في ذلك، لأنها من الدول الأكثر تلويثا للبيئة، بسبب ما ينبعث منها من غازات دفيئة تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مؤكدين احتمالية وصولها إلى 2 درجة مئوية أو أكثر، بسبب الثورة الصناعية واستخدام مواد تساعد في انبعاث الغازات الدفيئة المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كما أن هناك تحذيرات جديدة بحدوث فيضانات مدمرة فى إفريقيا، مما يؤثر على الزراعة، فهل تتأثر الدول العربية؟

الاحتباس الحرارى يعرف العلماء ظاهرة الاحتباس الحرارى على أنها ارتفاع فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوى تدريجيا، خلال الأعوام الماضية التى تتراوح ما بين مائة أو مائتى عام، وهو ما يشكل خطورة على العالم، بسبب انبعاث الغازات الدفيئة التى تسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدى إلى ذوبان الجليد