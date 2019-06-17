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تعليم الأطفال بالموسيقى.. فتاوى عرضت الإفتاء للهجوم

موجة من الهجوم شهدتها الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بسبب بعض الفتاوى الخاصة بالموسيقى والتعامل مع البنوك، وقراءة الفاتحة للمتوفى
تحرير:هالة صقر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
نشرت دار الإفتاء خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الفتاوى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك تفاعلا مع الأسئلة التى يرسلها المواطنون إلى علماء دار الإفتاء عبر الصفحة، ولكن لم تحظَ الفتاوى بقبول عدد كبير من المواطنين؛ مما دفعهم للهجوم على دار الإفتاء من خلال التعليقات، وتحولت الصفحة إلى حلقة نقاشية تصادمية بين من يحترم رأى علماء دار الإفتاء ومن يهاجمونها، مع تبادل الاتهامات بين الفريقين، مما دفع بعض الشيوخ وعلماء الدين غير المنتمين إلى دار الإفتاء بالدخول والدفاع عنها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث ومهاجمة المشككين.
فتوى الموسيقى بتاريخ 10 يونيو الجارى نشرت دار الإفتاء فتوى بعنوان "استخدام الموسيقى في تعليم الأطفال"، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين "ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟". وجاء نص جواب الإفتاء "لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى
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«الطيب» في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني مُحب لوطنه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعرواي: "رحم الله الشيخ الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
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بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.
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السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية (صور)

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
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مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
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حكم تأخير إخراج زكاة الفطر.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً. بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شؤون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
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هل مشاهدة المسلسلات تفسد الصيام؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأولى بالصائم أن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن، وأن يبتعد عن كل ما يقلل أجره وثوابه للقاعدة المعلومة: "المشغول لا يُشغَل"، فإن جلس لمشاهدة بعض المسلسلات فإن مجرد مشاهدة تلك المسلسلات في رمضان لا تفسد الصوم. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تفسد الصوم؟.. أنه ينبغي التنبه على أنه إذا اشتملت هذه المسلسلات على مشاهد محرَّمة، فحينئذٍ لا تجوز مشاهدتها مطلقًا من الصائم أو من غيره، خاصة أن لشهر رمضان حرمة لا بد أن تراعى.
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