اليابان تصطدم بحامل اللقب في كوبا أمريكا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

كوبا أمريكا

تتواصل مباريات دور المجموعات من النسخة رقم 46 لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك من خلال المواجهة التي ستجمع بين حامل لقب آخر نسختين، تشيلي أمام اليابان، في تمام الساعة 1:00 من صباح غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تلك المجموعة التي شهدت فوز أوروجواي على الإكوادور برباعية نظيفة، وتشارك تشيلي في البطولة للمرة الـ37، وسبق أن توجت باللقب مرتين، إحداهما عام 2015، على أرضها، والأخرى في 2016 في الولايات المتحدة، وسبق أن شاركت تشيلي في كوبا أمريكا عندما أقيمت في البرازيل 5 مرات من قبل.

وحلت تشيلي في المركز الرابع في نسخة البرازيل 1919 وفي المركز الخامس في نسختي 1922 و1949، وودعت من دور المجموعات في آخر نسخة استضافتها البرازيل عام 1989. أما اليابان فسبق أن شاركت مرة واحدة من قبل في كوبا أمريكا، وكان ذلك في نسخة باراجواي عام 1999، وحينها ودعت من دور المجموعات بالخسارة أمام بيرو وباراجواي