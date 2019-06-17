رياضة

اليابان تصطدم بحامل اللقب في كوبا أمريكا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
كوبا أمريكا
كوبا أمريكا
تتواصل مباريات دور المجموعات من النسخة رقم 46 لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك من خلال المواجهة التي ستجمع بين حامل لقب آخر نسختين، تشيلي أمام اليابان، في تمام الساعة 1:00 من صباح غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تلك المجموعة التي شهدت فوز أوروجواي على الإكوادور برباعية نظيفة، وتشارك تشيلي في البطولة للمرة الـ37، وسبق أن توجت باللقب مرتين، إحداهما عام 2015، على أرضها، والأخرى في 2016 في الولايات المتحدة، وسبق أن شاركت تشيلي في كوبا أمريكا عندما أقيمت في البرازيل 5 مرات من قبل.
وحلت تشيلي في المركز الرابع في نسخة البرازيل 1919 وفي المركز الخامس في نسختي 1922 و1949، وودعت من دور المجموعات في آخر نسخة استضافتها البرازيل عام 1989. أما اليابان فسبق أن شاركت مرة واحدة من قبل في كوبا أمريكا، وكان ذلك في نسخة باراجواي عام 1999، وحينها ودعت من دور المجموعات بالخسارة أمام بيرو وباراجواي
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نيمار -كافاني‎

إدينسون كافاني: نسعى لاستعادة لقب كوبا أمريكا

اعترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري، جعل الفوز عليه أكثر سهولة، وقال كافاني إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي، وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن، وكنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".
كوبا-أمريكا-2019 (1)

تاباريز: البطولات تقام لقياس من الأفضل

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، عقب اكتساح الإكوادور برباعية نظيفة في بطولة كوبا أمريكا، أنه ينتظر دائما الأفضل من لاعبيه، وأوضح تاباريز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنتظر دائما الأفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن لديهم حس الالتزام تجاه المنتخب. هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها لويس سواريز بعد الإصابة، وكافاني أيضا تعرض لإصابة قوية، والبطولات تقام لقياس من الأفضل، ولهذا تكسب المباريات. بعيدًا عن النتيجة الكبيرة، هدفنا هو الفوز بالمباريات".
أرجواي والإكوادور

سواريز: يجب علينا نسيان نتيجة الإكوادور سريعا

أكد لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب أوروجواي، أن الفوز الكبير 4-0 على نظيره الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا، لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس. وقال مهاجم البارسا، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن المباراة كانت أقوى مما يمكن أن توضحه هذه النتيجة، وأشار سواريز إلى أن الفريق يجب عليه أن ينسى نتيجة هذه المباراة سريعا، للتركيز في المباراة التالية له في البطولة، إذ سيلتقي مع نظيره الياباني.
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أرجواي والإكوادور

أورجواي تسحق الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

سحق منتخب أورجواي نظيره الإكوادوري، بنتيجة 4-0 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وشهدت اللقاء سيطرة نسبية من أورجواي على مجريات اللعب بمنطقة منتصف الملعب، في ظل محاولات من لاعبي الإكوادور، قبل أن يتمكن نيكولاس لوديرو من تسجيل الهدف الأول لأورجواي في الدقيقة السادسة.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
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