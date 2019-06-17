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بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير بأسعار الليمون اليوم

شهدت أسعار الخضراوات بسوق الجملة والتجزئة اليوم انخفاضا ملحوظا، نتيجة زيادة حجم المعروض منها فى الأسواق وهو الأمر الذى أسهم إلى حد كبير فى تخفيض السعر
تحرير:أسماء فتحى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
الخضراوات
الخضراوات
انخفضت أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم، الإثنين، حيث سجل سعر الليمون انخفاضا قدر بنحو 20 جنيها فى الكيلو الواحد، وهو ما يعد أكبر انخفاض لصنف سلعى خلال يومين متتاليين، وفقا لما أعلنته شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، فضلا عن انخفاض أسعار الطماطم ووصول بعضها إلى 2 جنيه للكيلو بسوق التجزئة، ثم تأتى البطاطس والكوسة والفاصوليا كلها أصناف انخفضت فى سوقى الجملة والتجزئة صباح اليوم الإثنين 17 يونيو، وننشر فى التقرير التالى متوسط الأسعار، فضلا عن أسباب الانخفاض ومستقبل أسعار الخضار خلال الأسبوع الجاري.
متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها اليوم: الليمون: 20 لـ45 جنيها للكيلو. الطماطم: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو. البصل: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. الكوسة: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو. الفاصوليا: 6 لـ9 جنيهات للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو. باذنجان رومى: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. الملوخية:
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وزارة-المالية

المالية: عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
بيتكوين (4)

بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
فلوس (1)

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الاثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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ليمون

الليمون ينخفض بسوق الجملة والتجزئة اليوم

شهدت أسعار الليمون انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون استقرارا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
خضار

منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.
ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون ارتفاعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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