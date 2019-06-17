بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير بأسعار الليمون اليوم

شهدت أسعار الخضراوات بسوق الجملة والتجزئة اليوم انخفاضا ملحوظا، نتيجة زيادة حجم المعروض منها فى الأسواق وهو الأمر الذى أسهم إلى حد كبير فى تخفيض السعر
انخفضت أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم، الإثنين، حيث سجل سعر الليمون انخفاضا قدر بنحو 20 جنيها فى الكيلو الواحد، وهو ما يعد أكبر انخفاض لصنف سلعى خلال يومين متتاليين، وفقا لما أعلنته شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، فضلا عن انخفاض أسعار الطماطم ووصول بعضها إلى 2 جنيه للكيلو بسوق التجزئة، ثم تأتى البطاطس والكوسة والفاصوليا كلها أصناف انخفضت فى سوقى الجملة والتجزئة صباح اليوم الإثنين 17 يونيو، وننشر فى التقرير التالى متوسط الأسعار، فضلا عن أسباب الانخفاض ومستقبل أسعار الخضار خلال الأسبوع الجاري.
متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها اليوم:
الليمون: 20 لـ45 جنيها للكيلو.
الطماطم: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
البصل: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
الفاصوليا: 6 لـ9 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
باذنجان رومى: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
الملوخية:
متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها اليوم:
الليمون: 20 لـ45 جنيها للكيلو.
الطماطم: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
البصل: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
الفاصوليا: 6 لـ9 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
باذنجان رومى: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 2 لـ4.5 جنيه للكيلو.
خيار بلدى: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
البامية: 9 لـ15 جنيها للكيلو.
الثوم: 4 لـ8 جنيهات للكيلو.
البسلة: 15 جنيها للكيلو.
القلقاس: 5 لـ9 جنيهات للكيلو.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
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وجاءت أسعار الخضراوات بسوق التجزئة بعد انخفاضها اليوم كالتالي:
الليمون: 25 لـ55 جنيها للكيلو.
الطماطم: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 4.5 لـ6 جنيهات للكيلو.
البصل: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 3.5 لـ5 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 7 لـ10 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 2.5 لـ5 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 4 لـ6 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
البامية: 14 لـ20 جنيها للكيلو.
الثوم: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.
البسلة: 16 لـ20 جنيها للكيلو.
القلقاس: 7 لـ10 جنيهات للكيلو.
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وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية التى تقدر بنحو 12 صنفا، 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو مليون و554 ألفا و214 طنا، يليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753 طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10713 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغ 2620 طنا، والرمان 711 طنا.
شعبة الخضار: الأسعار ستواصل انخفاضها طوال الأسبوع الجاري
أكد يحيي السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الخضار ستشهد انخفاضا أكبر خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن هذه الفترة من كل عام هى المثالية تماما فى الأسواق.
وأضاف السني أن استقرار حالة الجو وجنى الكثير من العروات من مختلف الأصناف يسهم إلى حد كبير فى استقرار الأسعار وانخفاضها نظرا لزيادة حجم المعروض.
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وقال حاتم نجيب، عضو مجلس أمناء سوق العبور ونائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الأسعار فى طريقها لمزيد من الانخفاض، مشيرا إلى أن سعر الليمون انخفض فى سوق الجملة خلال يومين نحو 20 جنيها فى الكيلو ليستقر عند 20 لـ40 جنيها للكيلو بدلا من 30 لـ 65 جنيها للكيلو، وكذلك الطماطم فقد انخفضت فى الكيلو الواحد نحو 3 جنيهات وهو الأمر الذى سيكون له صدى كبير بسوق التجزئة ويلمسه المواطنون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل لجنة فنية لتوفير المحاصيل التى يزداد الطلب عليها، وتتمثل أعمال اللجنة فى حصر المساحات المتوقع زراعتها لتوفير احتياجات الفلاحين من مستلزمات زراعية، ودراسة حجم المتوقع إنتاجه والكميات التى تستلزم الحاجة لاستيرادها.