بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير بأسعار الليمون اليوم

شهدت أسعار الخضراوات بسوق الجملة والتجزئة اليوم انخفاضا ملحوظا، نتيجة زيادة حجم المعروض منها فى الأسواق وهو الأمر الذى أسهم إلى حد كبير فى تخفيض السعر

تحرير:أسماء فتحى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

الخضراوات

انخفضت أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم، الإثنين، حيث سجل سعر الليمون انخفاضا قدر بنحو 20 جنيها فى الكيلو الواحد، وهو ما يعد أكبر انخفاض لصنف سلعى خلال يومين متتاليين، وفقا لما أعلنته شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، فضلا عن انخفاض أسعار الطماطم ووصول بعضها إلى 2 جنيه للكيلو بسوق التجزئة، ثم تأتى البطاطس والكوسة والفاصوليا كلها أصناف انخفضت فى سوقى الجملة والتجزئة صباح اليوم الإثنين 17 يونيو، وننشر فى التقرير التالى متوسط الأسعار، فضلا عن أسباب الانخفاض ومستقبل أسعار الخضار خلال الأسبوع الجاري.

متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها اليوم: الليمون: 20 لـ45 جنيها للكيلو. الطماطم: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو. البصل: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. الكوسة: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو. الفاصوليا: 6 لـ9 جنيهات للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو. باذنجان رومى: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. الملوخية: