«الأحياء والديناميكا» على صفحات الغش.. وتحرك سريع من التعليم

تحرير:أمينة محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

طلاب الثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات الصف الثالث الثانوي المنعقدة اليوم الإثنين في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها، ولوحظ مشاركة طلاب، في أثناء انعقاد اللجان، في الاستفتاء على الإجابات الصحيحة. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم أنه جارٍ تتبع مصدر خروج الامتحانات من اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصوري الامتحانات.

يؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفا و1044 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة