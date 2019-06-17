سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الأحياء والديناميكا» على صفحات الغش.. وتحرك سريع من التعليم

تحرير:أمينة محمود ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات الصف الثالث الثانوي المنعقدة اليوم الإثنين في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها، ولوحظ مشاركة طلاب، في أثناء انعقاد اللجان، في الاستفتاء على الإجابات الصحيحة. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم أنه جارٍ تتبع مصدر خروج الامتحانات من اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصوري الامتحانات.
يؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفا و1044 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة
اقرأ المزيد
طقس-حار (2)

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
الشيخ محمد متولي الشعراوي

هذا اليوم.. وفاة الشيخ الشعراوي وميلاد محمد البرادعي

في مثل هذا اليوم 17 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. في عام 1953: اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في عام 1967: الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. في عام 2015: ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.
الجمعية-العمومية-لنقابة-الصحفيين-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.
نقابة-الصحفيين

انسحاب «خراجة» من اجتماع تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»

شهد اجتماع تشكيل مكتب هيئة نقابة الصحفيين، مناقشات حادة، أدت إلى انسحاب الكاتب الصحفي محمد خراجة، فضلا عن رفضه الاستمرار في الاجتماع، الذي بدأ من الساعة السابعة مساء أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث أثارت قرارات المجلس غضب "خراجة" وخرج منفعلًا قبل انتهاء الاجتماع. وعقد مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طلاب الإستاتيكا: الامتحان سهل.. لكن طويل

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، والبالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا". وأكد طلاب علمي رياضة، عقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول من الوقت المخصص له، حتى يتسنى التفكير فيه والإجابة عنه. وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-الفيوم

تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

مغص كلوي وإغماء في لجان «الإنجليزي» بالدقهلية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في لجنة بالمدرسة الإعدادية بنين، بقرية اللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا، وتم عمل اللازم لها قبل أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة. كما دخلت طالبة بمدرسة خالد الطوخي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية في حالة إغماء، وتبين إصابتها بهبوط ورفضت النقل إلى المستشفى وتم التعامل مع حالتها بواسطة طبيب اللجنة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org