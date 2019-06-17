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بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، فيما تم إطلاق خدمة جديدة خاصة بعمليات الدفع المشفرة
تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عملات رقمية
عملات رقمية
أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
ما خدمة الدفع المشفرة؟ هي عبارة عن خدمة تقوم بتشفير الرسائل الخاصة وبيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين المتبادلة عبرها، لتوفير الأمن لتعاملات مستخدمي العملات المشفرة. وتتيح الخدمة للعملاء إمكانية إرسال العملة الرقمية أو تسلمها في محفظة للعملات المشفرة مربوطة بحساب المستخدم، كما أن جميع رسائل الخدمة مشفرة،
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المالية: عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
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بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير بأسعار الليمون اليوم

انخفضت أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم، الإثنين، حيث سجل سعر الليمون انخفاضا قدر بنحو 20 جنيها فى الكيلو الواحد، وهو ما يعد أكبر انخفاض لصنف سلعى خلال يومين متتاليين، وفقا لما أعلنته شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، فضلا عن انخفاض أسعار الطماطم ووصول بعضها إلى 2 جنيه للكيلو بسوق التجزئة، ثم تأتى البطاطس والكوسة والفاصوليا كلها أصناف انخفضت فى سوقى الجملة والتجزئة صباح اليوم الإثنين 17 يونيو، وننشر فى التقرير التالى متوسط الأسعار، فضلا عن أسباب الانخفاض ومستقبل أسعار الخضار خلال الأسبوع الجاري.
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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الاثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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طارق عامر يفوز بجائزة أفضل «مصرفي» في إفريقيا

فاز طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بجائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019. وتسلم عامر الجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بصفته محافظ مصر لدى البنك، والمنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، ومحافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.
الدفع-الاليكترونى-فيزا

قبل إطلاقها.. تعرف على مزايا وسائل الدفع اللاتلامسية

أصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية "اللا تلامسية" داخل مصر، بهدف تحقيق الشمول المالي ودعم التحول لاقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وألزم المركزي البنوك بتوفير التدريب اللازم للموظفين للعمل بهذه الأدوات، وكذلك التوعية اللازمة للمواطنين، كما حدد الحد الأقصى للبطاقات "اللا تلامسية" بخمس سنوات فقط، وتستعد البنوك المصرية خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بوسائل الدفع اللاتلامسي، بعد إصدار المعايير الخاصة بها.
جنية (1)

3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
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