بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، فيما تم إطلاق خدمة جديدة خاصة بعمليات الدفع المشفرة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عملات رقمية

أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.

ما خدمة الدفع المشفرة؟ هي عبارة عن خدمة تقوم بتشفير الرسائل الخاصة وبيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين المتبادلة عبرها، لتوفير الأمن لتعاملات مستخدمي العملات المشفرة. وتتيح الخدمة للعملاء إمكانية إرسال العملة الرقمية أو تسلمها في محفظة للعملات المشفرة مربوطة بحساب المستخدم، كما أن جميع رسائل الخدمة مشفرة،