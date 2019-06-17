شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

انقلاب سيارة- أرشيفية

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحالة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.

وتواصل الإدارة العامة للمرور مراقبة كل الطرق الصحراوية من داخل غرفة العمليات، للتعرف على حالتها لحظة بلحظة، وانتشرت الأقوال الأمنية على كل الطرق والمحاور لتمشيطها، بجانب نشر سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي للتدخل فورًا حال تعطل أي مركبة، وكذلك تم الدفع بعدد من الأوناش للتعامل الفوري مع أى حوادث. وشددت