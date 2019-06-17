جريمة

شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
انقلاب سيارة- أرشيفية
انقلاب سيارة- أرشيفية
تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحالة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
وتواصل الإدارة العامة للمرور مراقبة كل الطرق الصحراوية من داخل غرفة العمليات، للتعرف على حالتها لحظة بلحظة، وانتشرت الأقوال الأمنية على كل الطرق والمحاور لتمشيطها، بجانب نشر سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي للتدخل فورًا حال تعطل أي مركبة، وكذلك تم الدفع بعدد من الأوناش للتعامل الفوري مع أى حوادث. وشددت
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.رادار-مرور

رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار

في حملات أمنية للإدارة العامة للمرور، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، تمكنت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1747 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على تكثيف الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة،
سيولة-مرورية -

«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.
محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
هدم - أرشيفية

اقتحام وهدم.. ماذا حدث خلف السجن القديم بالبحيرة؟

حرر رئيس قسم المخازن بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، المحضر رقم 8247 جنح بندر دمنهور، ضد مقاول ومرشح سابق لمجلس النواب، لاتهامه باقتحام مدرسة الحلمية بمدينة دمنهور بمرافقة مجهولين وأحدثوا تلفيات في أساساتها وأعمدتها الخرسانية لإسقاطها سريعا لقيامه بشرائها العام الماضي من الورثة وفي حالة سقوطها يضع يده عليها، حيث يتعدى ثمن المتر في الأرض 100 ألف جنيه لتواجدها في وسط المدينة، مما أثار حفيظة أهالي المنطقة وأولياء الأمور، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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سيارة-مركونة-مهجورة (3)

المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.
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حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.
مرور

ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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