ضبط تاجر مخدرات وزوجته في «قضية هيروين» ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف، اليوم الإثنين، من ضبط تاجر مواد مخدرة "هيروين" وزوجته، تخصصا في الاتجار في المواد المخدرة في مركز بني سويف. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تاجر مواد مخدرة "هيروين"، سبق اتهامه في 40 قضية متنوعة، وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين"، وعلى الفور أمر مدير الأمن بسرعة ضبطهما.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد خالد عبد السلام، رئيس المباحث الجنائية، والرائد عبد الله السنوسى، رئيس مباحث مركز بني سويف، وقاد النقيب أحمد سعد، معاون مباحث مركز بني سويف، حملة أمنية مكبرة تمكن خلالها من ضبط التاجر المتهم، ويدعى "رفاعي. ك. م"، وشهرته "رفعت عبد الجليل"، 47 عامًا، وسبق اتهامه في 40 قضية،