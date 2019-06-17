سواريز: يجب علينا نسيان نتيجة الإكوادور سريعا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

لويس سواريز

أكد لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب أوروجواي، أن الفوز الكبير 4-0 على نظيره الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا، لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس. وقال مهاجم البارسا، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن المباراة كانت أقوى مما يمكن أن توضحه هذه النتيجة، وأشار سواريز إلى أن الفريق يجب عليه أن ينسى نتيجة هذه المباراة سريعا، للتركيز في المباراة التالية له في البطولة، إذ سيلتقي مع نظيره الياباني.

واستهل منتخب أوروجواي، مشواره في كوبا أمريكا بفوز كبير على نظيره الإكوادور، بنتيجة (4-0)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة. وحصد أوروجواي أول 3 نقاط في المجموعة، ليتصدر المجموعة الثالثة، بينما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، في انتظار مباراة تشيلي واليابان، المقرر لها اليوم الإثنين. وذكرت