رياضة

سواريز: يجب علينا نسيان نتيجة الإكوادور سريعا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
لويس سواريز
لويس سواريز
أكد لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب أوروجواي، أن الفوز الكبير 4-0 على نظيره الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا، لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس. وقال مهاجم البارسا، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن المباراة كانت أقوى مما يمكن أن توضحه هذه النتيجة، وأشار سواريز إلى أن الفريق يجب عليه أن ينسى نتيجة هذه المباراة سريعا، للتركيز في المباراة التالية له في البطولة، إذ سيلتقي مع نظيره الياباني.
واستهل منتخب أوروجواي، مشواره في كوبا أمريكا بفوز كبير على نظيره الإكوادور، بنتيجة (4-0)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة. وحصد أوروجواي أول 3 نقاط في المجموعة، ليتصدر المجموعة الثالثة، بينما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، في انتظار مباراة تشيلي واليابان، المقرر لها اليوم الإثنين. وذكرت
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نيمار -كافاني‎

إدينسون كافاني: نسعى لاستعادة لقب كوبا أمريكا

اعترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري، جعل الفوز عليه أكثر سهولة، وقال كافاني إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي، وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن، وكنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".
كوبا-أمريكا-2019 (1)

تاباريز: البطولات تقام لقياس من الأفضل

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، عقب اكتساح الإكوادور برباعية نظيفة في بطولة كوبا أمريكا، أنه ينتظر دائما الأفضل من لاعبيه، وأوضح تاباريز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنتظر دائما الأفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن لديهم حس الالتزام تجاه المنتخب. هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها لويس سواريز بعد الإصابة، وكافاني أيضا تعرض لإصابة قوية، والبطولات تقام لقياس من الأفضل، ولهذا تكسب المباريات. بعيدًا عن النتيجة الكبيرة، هدفنا هو الفوز بالمباريات".
كوبا-أمريكا-2019 (1)

اليابان تصطدم بحامل اللقب في كوبا أمريكا

تتواصل مباريات دور المجموعات من النسخة رقم 46 لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك من خلال المواجهة التي ستجمع بين حامل لقب آخر نسختين، تشيلي أمام اليابان، في تمام الساعة 1:00 من صباح غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تلك المجموعة التي شهدت فوز أوروجواي على الإكوادور برباعية نظيفة، وتشارك تشيلي في البطولة للمرة الـ37، وسبق أن توجت باللقب مرتين، إحداهما عام 2015، على أرضها، والأخرى في 2016 في الولايات المتحدة، وسبق أن شاركت تشيلي في كوبا أمريكا عندما أقيمت في البرازيل 5 مرات من قبل.
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كوبا-أمريكا-2019 (1)

تاباريز: البطولات تقام لقياس من الأفضل

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، عقب اكتساح الإكوادور برباعية نظيفة في بطولة كوبا أمريكا، أنه ينتظر دائما الأفضل من لاعبيه، وأوضح تاباريز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنتظر دائما الأفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن لديهم حس الالتزام تجاه المنتخب. هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها لويس سواريز بعد الإصابة، وكافاني أيضا تعرض لإصابة قوية، والبطولات تقام لقياس من الأفضل، ولهذا تكسب المباريات. بعيدًا عن النتيجة الكبيرة، هدفنا هو الفوز بالمباريات".
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
ميسى-سواريز

سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
البرازيل وبوليفيا

الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.
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