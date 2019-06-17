إدينسون كافاني: نسعى لاستعادة لقب كوبا أمريكا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

إدينسون كافاني

اعترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري، جعل الفوز عليه أكثر سهولة، وقال كافاني إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي، وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن، وكنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".

وأشار نجم باريس سان جيرمان إلى أن منتخب أوروجواي على استعداد الآن للكفاح بقوة، وبذل المزيد من الجهد في كل المباريات التي سيخوضها في البطولة، والسعي لاستعادة اللقب القاري. واستهل منتخب أوروجواي، مشواره في كوبا أمريكا، بفوز كبير عريض على نظيره الإكوادور، بنتيجة (4-0)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات