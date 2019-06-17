لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

تدرس الإدارة الأمريكية في الوقت الحالى عددا من المقترحات لإرسال مزيد من القوات العسكرية إلى منطقة الخليج العربي، وذلك بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط
لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم.
ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه من المتوقع أن يناقش فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب بالتفصيل هذا الأسبوع ما إذا كان سيرسل قوة عسكرية أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على ناقلتين نفطيتين.
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وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه من المتوقع أن يناقش فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب بالتفصيل هذا الأسبوع ما إذا كان سيرسل قوة عسكرية أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على ناقلتين نفطيتين.
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ووفقا لمسؤولين أمريكيين على دراية مباشرة بتلك المناقشات، فإنه لم يتضح بعد متى سيتم إطلاع ترامب على نتائج تلك المناقشات، أو حتى متى سيتم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن.
وأكدت الشبكة الأمريكية أن العديد من المؤشرات أكدت بشكل رئيسي أن هناك نيات واضحة داخل البيت الأبيض لإرسال مزيد من القوى العسكرية، إذ ألمح وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، إلى تلك المناقشات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال شاناهان: "عندما تنظر إلى الموقف الحالي، تتدفق السفن من النرويج واليابان متجهة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مرور 15% من النفط العالمي عبر مضيق هرمز، فإن ذلك يجعلنا بحاجة إلى الارتكان لخطط طوارئ في حالة تدهور الوضع لكننا أيضًا بحاجة إلى توسيع دعمنا لهذا الوضع الدولي".
وأشار المسؤولون إلى أن تلك المناقشات تركزت على مهمة الردع والدفاع ضد العدوان الإيراني والقوات المحددة اللازمة للقيام بهذه المهمة.
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وعلى الرغم من أن القوات القتالية البرية في الوقت الحالي ليست جزءًا من المناقشات، فإن المسؤولين أكدوا أن القدرات العسكرية الإضافية ستكون في صورة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات مقاتلة وسفن يمكن أن تسهم في زيادة الردع والدفاع ضد إطلاق الصواريخ الإيرانية أو من أي طرف آخر على صلة بها.
وفي الشهر الماضي، أرسلت القيادة المركزية الأمريكية قوات أولية إلى المنطقة، وفي حال تم طلب إعادة نشر قوات إضافية، فسوف يكون ذلك استجابة بشكل أساسي للطلب الذي قدمه في البداية الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القوات المركزية في مايو الماضي، وذلك ضمن الخطط التي نفذت واشنطن بعضها من أجل إعادة الانتشار بشكل رئيسي في منطقة الخليج العربي.
وبحسب ما أوردته الشبكة الأمريكية، فإن عددا من المسؤولين الأمريكيين في ذلك الوقت أكدوا أن الطلب الأول كان يتعلق بنشر آلاف الجنود، وذلك وفقا للتقديرات العسكرية الفنية التي تدرس الموقف على الأرض بعد التهديدات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا يوم الجمعة في البيت الأبيض لمناقشة الهجمات الأخيرة في بحر عمان، والتي أدت إلى حالة شبيهة بالطوارئ في الإدارة الأمريكية فور تأكد أنباء استهداف الناقلتين صباح الخميس الماضي.
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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا اقتراحًا وضعته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لإرسال المزيد من القوات العسكرية إلى منطقة الخليج العربي.