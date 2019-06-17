لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

تدرس الإدارة الأمريكية في الوقت الحالى عددا من المقترحات لإرسال مزيد من القوات العسكرية إلى منطقة الخليج العربي، وذلك بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط

تحرير:محمود نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

ترامب في قاعدة عسكرية

لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم. ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه من المتوقع أن يناقش فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب بالتفصيل هذا الأسبوع ما إذا كان سيرسل قوة عسكرية أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على ناقلتين نفطيتين. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار..