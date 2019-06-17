سقوط 30 من «مساطيل» الطرق في قبضة مباحث المرور

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

حملات مرورية

واصلت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لنحو 220 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 30 منهم للمواد المخدرة، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. كما تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات وكذا الكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتهم لضبط

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.



كما تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات وكذا الكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتهم لضبط "التكاتك" وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف التواجد المروري الفعّال، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق، لمواجهة أَي أع0طال، والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة، ضمانا لتسيير الحركة المرورية، وتنفيذ قانون المرور.







