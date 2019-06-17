جريمة

سقوط 30 من «مساطيل» الطرق في قبضة مباحث المرور

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
حملات مرورية
حملات مرورية
واصلت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لنحو 220 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 30 منهم للمواد المخدرة، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. كما تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات وكذا الكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتهم لضبط
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اعدام

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
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«جثة وحكايات غامضة».. ماذا حدث في شقة قارئة الفنجان؟

عاشت "عطا" حياتها وحيدة يملأها الغموض، تعيش بين جدران وسقف في شقتها بالحي الشعبي بالطابق الأرضي، لا تعرف سوى التسول نهارا من المارة منذ أن وطئت قدماها المنطقة، "هات شلن"، كانت تطلب مما شاء حظه أن يمر من أمامها، حتى اقترنت العملة باسمها، ولقبت بـ"عطا شلن"، وقراءة الفنجان ليلا هذا ما يعرفه عنها جيرانها.. حواديت وروايات تدور حول السيدة التي كانت تحكي أن لها أسرة كبيرة غنية ولكنها فضلت أن تعيش بمفردها، لا جديد في حياة السيدة اعتادت عليها، إلا أن شيئا ما حدث بدل سيناريو يومها المعتاد، إذ عثر الأهالي على جثتها لتموت وحيدة كما عاشت.
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المرور تضبط 3458 مخالفة مرورية في 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3458 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 77 مخالفة تجاوز سرعات و 1670 مخالفة نموذج 125.
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ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية

شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، تولت النيابة التحقيقات في المخالفات المرصودة.
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شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
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المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.
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حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.
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«المرور» تضبط 34 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية برئاسة اللواء عصام الدين شادي؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، والعمل على تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" بعدد من الطرق السريعة والصحراوية.
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