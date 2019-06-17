ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

حملة أمنية

شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، تولت النيابة التحقيقات في المخالفات المرصودة.

تحركت الحملة مدعومة برجال الأمن المركزي، وتم فحص 30 مشتبها بهم، وذلك في سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية لهم. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من ضبط