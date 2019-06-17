جريمة

ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، تولت النيابة التحقيقات في المخالفات المرصودة.
تحركت الحملة مدعومة برجال الأمن المركزي، وتم فحص 30 مشتبها بهم، وذلك في سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية لهم. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من ضبط
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اعدام

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
العثور-على-جثة-متسولة-فى-دار-السلام (1)

«جثة وحكايات غامضة».. ماذا حدث في شقة قارئة الفنجان؟

عاشت "عطا" حياتها وحيدة يملأها الغموض، تعيش بين جدران وسقف في شقتها بالحي الشعبي بالطابق الأرضي، لا تعرف سوى التسول نهارا من المارة منذ أن وطئت قدماها المنطقة، "هات شلن"، كانت تطلب مما شاء حظه أن يمر من أمامها، حتى اقترنت العملة باسمها، ولقبت بـ"عطا شلن"، وقراءة الفنجان ليلا هذا ما يعرفه عنها جيرانها.. حواديت وروايات تدور حول السيدة التي كانت تحكي أن لها أسرة كبيرة غنية ولكنها فضلت أن تعيش بمفردها، لا جديد في حياة السيدة اعتادت عليها، إلا أن شيئا ما حدث بدل سيناريو يومها المعتاد، إذ عثر الأهالي على جثتها لتموت وحيدة كما عاشت.
حملة-مرورية (4)

المرور تضبط 3458 مخالفة مرورية في 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3458 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 77 مخالفة تجاوز سرعات و 1670 مخالفة نموذج 125.
المرور‎ (2)

سقوط 30 من «مساطيل» الطرق في قبضة مباحث المرور

واصلت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لنحو 220 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 30 منهم للمواد المخدرة، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

فحص 35 مشتبها به وإزالة 235 حالة تعد في الهرم

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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تحصيل نصف مليون غرامات في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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