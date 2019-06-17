جريمة

المرور تضبط 3458 مخالفة مرورية في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
حملة مرورية
حملة مرورية
كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3458 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 77 مخالفة تجاوز سرعات و 1670 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 63 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 38 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 72 دراجة بخارية وسيارة. شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل كما نظمت الإدارة العامة للمرور،
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اعدام

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
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«جثة وحكايات غامضة».. ماذا حدث في شقة قارئة الفنجان؟

عاشت "عطا" حياتها وحيدة يملأها الغموض، تعيش بين جدران وسقف في شقتها بالحي الشعبي بالطابق الأرضي، لا تعرف سوى التسول نهارا من المارة منذ أن وطئت قدماها المنطقة، "هات شلن"، كانت تطلب مما شاء حظه أن يمر من أمامها، حتى اقترنت العملة باسمها، ولقبت بـ"عطا شلن"، وقراءة الفنجان ليلا هذا ما يعرفه عنها جيرانها.. حواديت وروايات تدور حول السيدة التي كانت تحكي أن لها أسرة كبيرة غنية ولكنها فضلت أن تعيش بمفردها، لا جديد في حياة السيدة اعتادت عليها، إلا أن شيئا ما حدث بدل سيناريو يومها المعتاد، إذ عثر الأهالي على جثتها لتموت وحيدة كما عاشت.
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ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية

شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، تولت النيابة التحقيقات في المخالفات المرصودة.
المرور‎ (2)

سقوط 30 من «مساطيل» الطرق في قبضة مباحث المرور

واصلت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لنحو 220 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 30 منهم للمواد المخدرة، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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.رادار-مرور

رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار

في حملات أمنية للإدارة العامة للمرور، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، تمكنت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1747 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على تكثيف الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة،
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حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق

قامت قوات أمن الجيزة، بتطويق المنطقة المحيطة بكوبري الخشب، وكوبري همفرس، لتأمين حملة إزالة عشش السكك الحديد في بولاق الدكرور، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 عشة بالسكة الحديد، وشدد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة على حسن معاملة المواطنين والتصدى لأي محاولات عنف أو شغب قد تنشب من الأهالي، قامت قوات الأمن بالجيزة، بشن حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا على حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص.
.رادار-مرور

المرور تضبط 1744 مخالفة رادار في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، وتمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1744 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية وعلامات إرشادية أعلى الطريق الدائري.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
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