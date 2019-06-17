المرور تضبط 3458 مخالفة مرورية في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

حملة مرورية

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3458 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 77 مخالفة تجاوز سرعات و 1670 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 63 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 38 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 72 دراجة بخارية وسيارة. شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل كما نظمت الإدارة العامة للمرور،