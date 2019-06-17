صحف سعودية: طائرات بسماء الخليج وواشنطن لا تريد حربا
الصحف كشفت أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ستعلن اليوم الاثنين خفضاً ثانياً لتعهدات طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.
تحرير:وفاء بسيوني
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صحف سعودية
أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تحليق طائرات سعودية وأمريكية في سماء منطقة الخليج، كما تناولت آخر التطورات في السودان واستعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
تحت عنوان "تحليق طائرات سعودية - أمريكية على منطقة الخليج"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تحليق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "ف-15 سي"، في تشكيل مشترك، على منطقة الخليج العربي، أمس الأحد ، بمساندة، طائرات أخرى تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الجهات المختصة أكدت أن تلك المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
وتحت عنوان "أمريكا تتعهد بضمان حرية الملاحة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأزسط" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعهد أمس، بضمان الولايات المتحدة حرية الملاحة الدولية
وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الجهات المختصة أكدت أن تلك المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
وتحت عنوان "أمريكا تتعهد بضمان حرية الملاحة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأزسط" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعهد أمس، بضمان الولايات المتحدة حرية الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وحمّل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس الماضي، مشدداً على أن بلاده "لا تريد حرباً مع إيران".
وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن واشنطن ستتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.
ونوه بومبيو في الوقت ذاته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بذل كل ما في وسعه لتجنب الحرب. لا نريد الحرب".
صحيفة "الحياة" أشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ستعلن اليوم الاثنين خفضاً ثانياً لتعهدات طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن الإعلان سيطول "زيادة احتياطي اليورانيوم المخصب وإعادة تصميم مفاعل البحوث ووتيرة زيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل آراك".
وتناولت "عكاظ" مزاعم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أمس، بأن الولايات المتحدة تقف خلف الهجمات "المشبوهة" التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان. فيما كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أمس، إرسال قوات مارينز ملكية خاصة إلى الخليج العربي لحماية السفن الحربية البريطانية.
وأكدت مصادر عسكرية وجود 100 جندي من المارينز متمركزين بالقرب من بليموث، سيشكلون قوة رد فعل سريع من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين.
وتحت عنوان "اجتماع بريطاني طارئ اليوم لبحث التصعيد الإيراني في الخليج" ، أفادت "الشرق الأوسط" بأن الحكومة البريطانية تعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد في الخليج عقب اعتداء استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان فجر الخميس، حمّلت لندن وواشنطن والرياض مسؤوليته لإيران.
وكشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس عن تقييم استخباراتي بضلوع إيران شبه المؤكد في الهجوم.
وطالعتنا "الحياة" على نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير أمس الأحد، من سجنه إلى النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ الإطاحة به في أبريل الماضي.
وذكرت "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان لوح بإعدام مفرقي الاعتصام، حيث جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، المشهور بـ"حميدتي"، التأكيد على أن مهمة الجيش هي الحفاظ على أمن البلاد، ووصف الأحداث الدامية التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة بأنه "فخ" نصب للإيقاع بقواته (الدعم السريع).
وأبدى حميدتي استعداده لمحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق الثورة والثوار، بقوله: "لن نخذل الشهداء والشعب السوداني، وسنصل إلى من ارتكب جريمة فض الاعتصام"، مضيفاً: "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة".
وتحت عنوان "الولاء للحوثي شرط لأداء الاختبارات" أوضحت صحيفة "الوطن" أن مصدر في محافظة عمران باليمن كشف عن انطلاق الاختبارات الأساسية للعام الدراسي في المحافظة بعد قيام لجنة حوثية مشكلة من عدد من القيادات المدنية والعسكرية باختيار الطلاب والطالبات الذين يحق لهم دخول الاختبارات وفق شروط مسبقة يتصدرها الولاء للحوثي كشرط أساسي لقبول الدخول في الاختبارات.