صحف سعودية: طائرات بسماء الخليج وواشنطن لا تريد حربا

الصحف كشفت أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ستعلن اليوم الاثنين خفضاً ثانياً لتعهدات طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

صحف سعودية

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تحليق طائرات سعودية وأمريكية في سماء منطقة الخليج، كما تناولت آخر التطورات في السودان واستعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تحليق طائرات سعودية - أمريكية على منطقة الخليج"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تحليق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "ف-15 سي"، في تشكيل مشترك، على منطقة الخليج العربي، أمس الأحد ، بمساندة، طائرات أخرى تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الجهات المختصة أكدت أن تلك المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. وتحت عنوان "أمريكا تتعهد بضمان حرية الملاحة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأزسط" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعهد أمس، بضمان الولايات المتحدة حرية الملاحة الدولية