إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

صورة أرشيفية

تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018- 2019م، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد "الفلسفة والأحياء والديناميكا". وأضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل الأجهزة المعنية مع مديرية