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إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018- 2019م، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد "الفلسفة والأحياء والديناميكا". وأضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل الأجهزة المعنية مع مديرية
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قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

مبكرا وقبل أن تبدأ الجامعات تنسيق قبول الطلاب الجدد، بدأت المؤسسة التعليمية العسكرية أولى مراحل التنسيق العسكري للمعاهد الطبية، حيث صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2017/ 2018 2018/2019، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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«الأحياء والديناميكا» على صفحات الغش.. وتحرك سريع من التعليم

تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات الصف الثالث الثانوي المنعقدة اليوم الإثنين في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها، ولوحظ مشاركة طلاب، في أثناء انعقاد اللجان، في الاستفتاء على الإجابات الصحيحة. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم أنه جارٍ تتبع مصدر خروج الامتحانات من اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصوري الامتحانات.
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التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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مغص كلوي وإغماء في لجان «الإنجليزي» بالدقهلية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في لجنة بالمدرسة الإعدادية بنين، بقرية اللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا، وتم عمل اللازم لها قبل أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة. كما دخلت طالبة بمدرسة خالد الطوخي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية في حالة إغماء، وتبين إصابتها بهبوط ورفضت النقل إلى المستشفى وتم التعامل مع حالتها بواسطة طبيب اللجنة.
سيارة -اسعاف

إصابة طالبتين ومُجند في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

أصيب منذ قليل طالبتان ومجند بالتزامن مع امتحان الثانوية العامة بكفر الشيخ "مادة الاقتصاد" ، حيث تم التعامل مع المصابين بمحيط اللجان وهم "دعاء إبراهيم مرعى بمدرسة النهضة الابتدائية بمطوبس، شهنده أبو زيد بركات بمدرسة الشهيد سمير بدوى للغات" مصابين بمغص كلوى، بينما أصيب مجند يدعى "محمود محمد عبد المعبود" بحالة ضيق فى التنفس بمدرسة المعداوى ببيلا وتم التعامل بواسطة الفرق الطبية المتواجدة داخل المدارس وأطقم سيارات الإسعاف التى تواجدت بمحيط لجان الامتحانات.
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