فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

عدد كبير من الفنانين يُتهم بالتهرب الضريبي، بعضهم يخفي نشاطاته عن مصلحة الضرائب، والبعض الآخر لا يدفع المستحقات المطلوبة منه، ولكن فى النهاية ينكشف الأمر ويضطرون للدفع
اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.
فاروق الفيشاوي ليس الفنان الوحيد الذي اتهم بالتهرب الضريبي، فهناك العديد من النجوم لاحقتهم تلك التهمة، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرزهم.
سعد الصغير
أُيد حبس الفنان سعد الصغير سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320.197 جنيها
فاروق الفيشاوي ليس الفنان الوحيد الذي اتهم بالتهرب الضريبي، فهناك العديد من النجوم لاحقتهم تلك التهمة، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرزهم.
سعد الصغير
أُيد حبس الفنان سعد الصغير سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320.197 جنيها للضرائب، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، برئاسة المستشار كمال مسعود، بذلك، وخرج سعد فى تصريحات صحفية ليدافع عن نفسه مؤكدا أنه لم يتهرب من الضرائب، وأنه فوجئ بالحكم.
وأوضح أنه فوض شخصا ليسدد الضرائب عنه، لكنه اختفى بالأموال، ولم يفعل ذلك.
فيفي عبده
وزارة المالية أحالت ملف الفنانة فيفي عبده، منتصف مارس 2018، إلى نيابة الأموال العامة، متهمة إياها بإخفاء نشاطها الفني الحقيقي، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وبمراجعة سجلات الضرائب لعام 2016، تبين إخفاء "فيفي" لإيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.
"فيفي" نفت تهربها الضريبي في تصريحات لـ"التحرير"، وقالت: «أنا خارج مصر في لبنان دلوقتي، وماعرفش حاجة عن التهرب الضريبي»، وأكدت أنها ستعود إلى مصر وتعقد جلسة مع محاسبيها القانونيين لتقصّي الأمر، لافتة إلى أنها تعطي الدولة حقها.
محمد رمضان
رفضت مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية المعدلة التي تقدم بها الفنان محمد رمضان، وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الإقرار أخفى إيرادات بنحو 29 مليون جنيه حصل عليها الفنان بشيكات من شركة «الصباح» وقناة «النهار»، لعام 2016، وأكد المصدر أن «رمضان» متهم في قضية تهرب ضريبي، وليس له خيار الآن سوى دفع 9 ملايين جنيه قيمة ضرائب وتعويض وغرامات تأخير.
بشرى
حُولت الفنانة بشرى للنيابة فى يوليو 2014، بتهمة التهرب الضريبي بعدما استحق عليها دفع مبلغ 450 ألف جنيه، كانت قد تعاقدت بها مع أحد الفنادق الكبرى عن نشاط الغناء عام 2007، ولكن "بشرى" أرسلت لمصلحة الضرائب شهادة تنفي تعاملها مع الفندق.
روبي
في يوليو 2006 أحيلت الفنانة روبي إلى النيابة للتحقيق معها، بعدما تبين أنه لا يوجد لها ملف ضريبي، وأنها تخفي نشاطها بالكامل في الغناء والتمثيل عن مصلحة الضرائب، وشكلت لجنة للتحقيق فى الضرائب المستحقة على روبي، ولكن الفنانة تصالحت مع الضرائب وسددت 25 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليها في الفترة من 2001 إلى 2004.
أعيد اتهام روبي بتهرب ضريبي يبلغ 200 ألف جنيه عن فيلم "الوعد" عام 2011، وقضت المحكمة وقتها بحبسها لمدة عام مع الشغل ودفع كفالة تقدر بـ1000 جنيه، ولكن الفنانة سرعان ما أنهت الأزمة، وقامت بسداد المبلغ المستحق للمصلحة.
راغب علامة
مصلحة الضرائب طالبت الفنان راغب علامة أواخر عام 2017 بسداد مستحقاتها عن نشاطه الفني بمصر، وطالبته بمبلغ 975 ألف جنيه، ولكن تمت تبرئته في أكتوبر 2008، من قبَل محكمة الجنح، لأن نشاط المطرب أساسه بلبنان وليس القاهرة، حيث إنه يشترط لكي ينطبق على المطرب تحصيل ضرائب أن يقيم في القاهرة لمدة 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية، وهو ما لم يحدث معه.