فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

عدد كبير من الفنانين يُتهم بالتهرب الضريبي، بعضهم يخفي نشاطاته عن مصلحة الضرائب، والبعض الآخر لا يدفع المستحقات المطلوبة منه، ولكن فى النهاية ينكشف الأمر ويضطرون للدفع

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

فاروق الفيشاوي

اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.

فاروق الفيشاوي ليس الفنان الوحيد الذي اتهم بالتهرب الضريبي، فهناك العديد من النجوم لاحقتهم تلك التهمة، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرزهم. سعد الصغير أُيد حبس الفنان سعد الصغير سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320.197 جنيها