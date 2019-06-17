سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

السيسي ورئيس بيلاروسيا

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.

وتطرق إلى أن الرئيس السيسي سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو، غدًا، في قصر الاستقلال فضلا عن مباحثات موسعة بمشاركة أعضاء الوفدين المصري والبيلاروسي يتم خلالها استعراض التقدم المحرَز في المشروعات المشتركة ومجالات التعاون الواعدة في قطاعات الصناعة والزراعة والعلوم والتعليم والأمن، وكذلك