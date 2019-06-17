رياضة

ناصر الخليفي يفتح النار على نجوم سان جيرمان

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، إن نجوم الفريق لا يتواجدون في صفوف الفريق الباريسي من أجل إسعاد أنفسهم، مطالبًا جميع اللاعبين بالتوقف عن إظهار سلوك المشاهير في صفوف الفريق، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الفرنسي والذي اكتفى الفريق خلاله بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، في موسم شهد اعتداء نيمار على مشجع في نهائي كأس فرنسا، وتصريح مبابي بأنه متفتح للانتقال لفريق آخر بعدما وصل إلى مرحلة انتقالية في مسيرته الاحترافية، إلى جانب رفض أدريان رابيو تجديد تعاقده مع الفريق.
وقال الخليفي بحسب موقع "سكاي سبورتس": "على اللاعبين تحمل مسؤوليتهم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تختلف الأمور بالكلية الموسم المقبل، على الجميع تقديم المزيد من العمل، وعلى اللاعبين إدارك أنهم لا يتواجدون في هذا الفريق لإسعاد أنفسهم". وأضاف الخليفي: "إذا لم يرحب اللاعبون بذلك، فالأبواب مفتوحة أمامهم للرحيل،
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المقاولون يحسم الجدل حول توقيع نجم فريقه للأهلي

أعلن المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موافقة الإدارة على بيع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول للطلب الأعلى سعرًا بين الأندية التي سترغب في شرائه، وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ محلي لشراء طاهر محمد طاهر، بينما جاءته عروض شفهية من أندية خارج مصر، وتحديدًا أوروبية، وفي انتظار وصول العروض الرسمية»، وأضاف المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل: «لم نحدد سقفا ماليا أو رقما معينا ولكن سنوافق للنادي الذي يقدم أفضل وأعلى سعر».
ميسى

بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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كيليان مبابي

كيليان مبابي يثير الجدل حول مستقبله برسالة غامضة

من جديد آثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله مع نادي العاصمة برسالة غامضة، كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، الذي رحل خلال الساعات الماضية، إلى جانب زميليه، نيمار دا سيلفا، ويوليان دراكسلر. وكتب مبابي على الصورة: «شكرًا لك مستر (هنريكي) على كل ما فعلته لي هنا»، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين الجماهير، عن الهدف من وراء تلك الرسالة.
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انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
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