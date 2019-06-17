ناصر الخليفي يفتح النار على نجوم سان جيرمان

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

ناصر الخليفي

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، إن نجوم الفريق لا يتواجدون في صفوف الفريق الباريسي من أجل إسعاد أنفسهم، مطالبًا جميع اللاعبين بالتوقف عن إظهار سلوك المشاهير في صفوف الفريق، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الفرنسي والذي اكتفى الفريق خلاله بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، في موسم شهد اعتداء نيمار على مشجع في نهائي كأس فرنسا، وتصريح مبابي بأنه متفتح للانتقال لفريق آخر بعدما وصل إلى مرحلة انتقالية في مسيرته الاحترافية، إلى جانب رفض أدريان رابيو تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال الخليفي بحسب موقع "سكاي سبورتس": "على اللاعبين تحمل مسؤوليتهم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تختلف الأمور بالكلية الموسم المقبل، على الجميع تقديم المزيد من العمل، وعلى اللاعبين إدارك أنهم لا يتواجدون في هذا الفريق لإسعاد أنفسهم". وأضاف الخليفي: "إذا لم يرحب اللاعبون بذلك، فالأبواب مفتوحة أمامهم للرحيل،