الوزير يبحث توريد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة الحديد

تحرير:صديق العيسوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

كامل الوزير وزير النقل

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع دكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليها لصالح هيئة السكك الحديدية. في بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة و الأمان في منظومة السكك الحديدية، التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتي تشمل توريد عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر 2020 وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو 2020 وتباحث الجانبان حول التعاون في إنشاء مركز صيانة من قبل شركة بلاسر في مصر