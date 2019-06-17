إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

صورة أرشيفية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

وأكد عجلان اتخاذ كل الإجراءات لضبط اللجان والتصدى لمحاولات الغش، وحظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة ووجود لجان متابعة، فضلا عن تشكيل غرفة العمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحانات والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشكلات قد تواجه اللجان أو الطلاب. وأشار