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إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
وأكد عجلان اتخاذ كل الإجراءات لضبط اللجان والتصدى لمحاولات الغش، وحظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة ووجود لجان متابعة، فضلا عن تشكيل غرفة العمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحانات والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشكلات قد تواجه اللجان أو الطلاب. وأشار
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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«هاني عازر».. من غسيل الصحون إلى رجل الأنفاق الأول

«إمحوتب الفراعنة» «عبقري الأنفاق» «هدية مصر لألمانيا».. وسط احتفالية كبرى بالعاصمة الألمانية «برلين» قامت ألمانيا بتكريم أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى الخارج المهندس المصرى هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى، بمنحه «وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية»، تقديرا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه الإنجازات محطة قطارات «برلين» العالمية التى افتتحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 2006، ما جعله واحدا من أبرز المهندسين في ألمانيا.
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أولياء الأمور يحاولون تهريب هواتف لأبنائهم بالثانوية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي والديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولات بعض أولياء الأمور تسلق أسوار المدرسة بحجة الاطمئنان على أبنائهم لتمرير أجهزة تليفون محمولة لهم عقب خضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية، حيث تدخلت الخدمة الأمنية، وتم منع تواجد أولياء الأمور وإبعادهم عن محيط المدرسة وتفتيش الطلاب مرة أخرى والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة دون تحرير محاضر.
ثانوية عامة

4 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، 4 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "مروة أشرف إبراهيم" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، و"شيماء السعيد البستاوي" مصابة بحالة تشنجات، بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزى حالتين "ايمان شحاته محمد عبد الغنى"، مصابة بحالة إغماء، بلجنة مدرسه نجيه سلام، و"محمد السعيد العتيبي" بلجنة مدرسه رفاعه الطهطاوى أبو غنيمة.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وفاة «محمد.ر.أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
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