13 مسؤولا.. تفاصيل تحقيقات واقعة الاختلاس بالبنك الزراعي

صراف يختلس 3.5 مليون جنيه تم كشفه مصادفةً في أثناء عملية جرد مفاجئة.. النيابة تحقق مع 13 قياديا وموظفا بالبنك سهلوا عملية الاختلاس بسبب تقاعسهم عن العمل

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة اختلاس صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا، عن مفاجآت جديدة في القضية، إذ تبين تقاعس 13 قياديا وموظفا بالبنك عن أداء الإشراف والمراقبة على الصراف، ما سهل عملية اختلاسه، وكان له بالغ الأثر في الإضرار بالمال العام. وانتهت النيابة، اليوم الإثنين، إلى إحالة الصراف المختلس إلى المحاكمة، والتحقيق مع 13 من المسؤولين بالبنك، وباشرت نيابة المنيا الإدارية "القسم الثاني" تحقيقاتها في القضية بمعرفة المستشار أبو جبل خليفة، وبإشراف المستشار حسام فاروق مدير النيابة.

ويتم التحقيق حاليا مع كل من: - مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا، وحاليا مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا. - إخصائي توفير بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقا، وحاليا مراجع بذات الفرع. - إخصائي أعمال مصرفية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي

ويتم التحقيق حاليا مع كل من:

- مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا، وحاليا مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا.

- إخصائي توفير بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقا، وحاليا مراجع بذات الفرع.

- إخصائي أعمال مصرفية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا.

- مراقب مالي بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا.

- محاسبان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا.

- إخصائيان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا.

- محاسب بالإدارة المالية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا.

- محاسب أول بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا.

- مراجع بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقا وحاليا إخصائي ائتمان بذات البنك.

- مسؤول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري.

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وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا، بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وتركها للمتهم الأول صرّاف الخزينة، ما سهل للأخير اختلاس المبالغ المنوه بها سلفا بالأوراق كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم 5 حسابات، بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته بحسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.



كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كل حسب اختصاصه، بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جردا صوريا ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جردا فعليا، وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد، ما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ آنف الذكر، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطي النقدي بالفرع الرئيسي للبنك بالمنيا، وترك حرية التعامل في النقدية لصراف الخزينة.





كما أنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسي من قبل المختص ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير تلك الشفرة عقب عودته من الإجازة المرضية التي مُنحت له بالمخالفة للتعليمات.



وكشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع، ما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة، وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن إهمال المختصين في الإشراف والمتابعة، ما ترتبت عليه المخالفات آنفة الذكر.



وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة ومساءلة باقي المتهمين تأديبيا.

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كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للشؤون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي "قطاع المنيا" بشأن تحديد مسؤولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم عن القيام بأعمال الجرد الفعلي يوميا لخزينة الفرع وتقاعس مسؤولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك، ما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ 3460000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمئة وستون ألف جنيه)، والذي تم اكتشافه بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا في أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابي على وحدات البنك.



وكشفت التحقيقات أنه في أثناء الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز بمبلغ ثلاثة ملايين وأربعمئة وستين ألف جنيه، وتبين اختلاس المتهم المذكور لنفسه بدون حق، مبلغ 3460000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمئة وستون ألف جنيه) من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقا والبنك الزراعي المصري حاليا، وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته، وما نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافًا إليها مصاريف إدارية بمبلغ 346000 جنيه بواقع 10% وما يقارب مبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه به سلفا، كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات خاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعليا، واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ آنف الذكر وهروبه من العمل عند إجراء عملية الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك.





كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يوميا، ومطابقتها بسجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك، وقام بحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق، ولم يسلم تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات.