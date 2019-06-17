جريمة

13 مسؤولا.. تفاصيل تحقيقات واقعة الاختلاس بالبنك الزراعي

صراف يختلس 3.5 مليون جنيه تم كشفه مصادفةً في أثناء عملية جرد مفاجئة.. النيابة تحقق مع 13 قياديا وموظفا بالبنك سهلوا عملية الاختلاس بسبب تقاعسهم عن العمل
تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة اختلاس صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا، عن مفاجآت جديدة في القضية، إذ تبين تقاعس 13 قياديا وموظفا بالبنك عن أداء الإشراف والمراقبة على الصراف، ما سهل عملية اختلاسه، وكان له بالغ الأثر في الإضرار بالمال العام. وانتهت النيابة، اليوم الإثنين، إلى إحالة الصراف المختلس إلى المحاكمة، والتحقيق مع 13 من المسؤولين بالبنك، وباشرت نيابة المنيا الإدارية "القسم الثاني" تحقيقاتها في القضية بمعرفة المستشار أبو جبل خليفة، وبإشراف المستشار حسام فاروق مدير النيابة.
ويتم التحقيق حاليا مع كل من: - مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقا، وحاليا مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا. - إخصائي توفير بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقا، وحاليا مراجع بذات الفرع.  - إخصائي أعمال مصرفية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي
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محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
وزارة-الداخلية

القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.
صلاح-هلال-فى-قضية-رشوة-وزير-الزراعة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
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النيابة الإدارية

سرقوا وضربوا لجنة الجرد.. محاكمة مسئولين بالضرائب

خالف اثنان مختصان بمصلحة الضرائب العقارية القواعد والتعليمات المفترض تطبيقها في عملهما مما ترتب عليه وجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد على مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات معهما أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالتهما للمحاكمة العاجلة، بسبب وجود أخطاء إدارية جسيمة في عملهما، بالإضافة إلى اعتداء أحدهما على لجنة الجرد المشكلة.
النيابة الإدارية

«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.
محاكمة لجين

«هادخّل ولادكم شرطة».. تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة

أحالت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، عاطلا للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم مقابل إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكليات الشرطة والحربية، وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام، أنكر المتهم الواقعة وقال إنه في أثناء وجوده بمنطقة الأزبكية فوجئ بعدد من الأشخاص يطلبون منه رد مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، فنشبت مشاجرة بينهم فتدخل أمين شرطة وأبلغ المباحث التي حضرت على الفور، مشيرا إلى أنه صديق أحد المجني عليهم.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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