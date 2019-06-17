قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

صورة أرشيفية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.

تعود تفاصيل القضية رقم 1395، جنايات منيا القمح، لعام 2018، عندما عثر عدد من أهالي قرية «الخِرس» على جثة المدعو «حسين.ال.أ»، 49 عامًا، سائق، مُقيم بمدينة زفتى بمحافظة الغربية. التحقيقات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: زوجة المجني عليه وتُدعى «صباح.ال.م»، 41 عامًا،