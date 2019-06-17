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التموين تواجه أزمة نقص المنتجات بالمؤشر الجغرافي

نقص السلع الغذائية من كبرى المشكلات التى تواجه الحكومة خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مؤخرا فى عدد من أصناف الخضراوات
تحرير:أسماء فتحى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الخضار
الخضار
شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية خللا فى حجم المعروض من الخضار. وجاءت البداية الأقوى مع ارتفاع أسعار البطاطس ووصول الكيلو لنحو 20 جنيها، ثم تلا ذلك ارتفاع أسعار الطماطم لنحو ثلاثة أضعاف السعر المطروح ووصول الكيلو لنحو 12 لـ15 جنيها، وأخيرا جاءت أزمة الليمون التى وصل خلالها السعر إلى نحو 80 جنيها، الأمر لم يتوقف عند الخضار بل طال الياميش فى موسم رمضان وبعض أصناف البقوليات ومن بينها العدس والأرز والفول، كل هذا دفع عددا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين لدراسة الأمر فى محاولة منها للوقوف على حل جذري لأزمة نقص السلع فى الأسواق.
المؤشر الجغرافى هو عبارة عن إشارة توضع على المنتج لتربطه بمكان معين مما يؤهله ليصبح "براند" معروفا عالميا، ويشترط أن يكون إنتاج السلعة أو المنتج مستمرا ومسجلا عالميا وفقا لعدد من المحددات والضوابط المتعلقة بالتعبئة والتغليف والشكل واللون والحجم. اقرأ أيضا: ثلاث سلاسل تجارية تفوز بإدارة 7 مجمعات
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بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
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الاستثمار في مراكز البيانات أولى خطوات التحول الرقمي

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البيانات The future of Data Centers (FDC) والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "ايفينتي" والتي جاءت تحت عنوان" التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات "وأدارها المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS Holding على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية والحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات».
سحر-نصر

رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
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منها الليمون.. 4 سلع تنخفض أسعارها الأسبوع الجاري

بعض السلع الغذائية يُنتظر انخفاض أسعارها خلال الأسبوع الجاري، يأتى على رأسها الأسماك والدواجن والطماطم والليمون، وهو الأمر الذى أكد التجار ارتباطه إلى حد كبير بحركة السوق وحجم الطلب على المنتج وتوفر العمالة اللازمة للعمل على توفير المنتجات، فضلا عن التأثر بالسلوك الخاطئ للمواطنين الهاف دائما للتخزين وشراء أكثر من الاحتياج وهو ما يجعل مؤشر السوق يتأثر سلبا برفع الأسعار دون سبب واضح مرتبطا بجودة المنتج أو العروة، كما كان يحدث قديما فى بعض أصناف الخضراوات.
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بدعم فني فرنسي.. تطوير أسواق الجملة الشهر الجاري

تطوير أسواق الجملة وتنظيمها إحدى أهم الخطط الحكومية للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذى وصفوه بأنه غير مبرر فى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال إدارة الأسواق بفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، التى من المقرر أن يبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجارى، وهو ما طرح تساؤلات عن المستهدَف من تطوير أسواق الجملة والمنتظر خلال الـ6 أشهر المقبلة من إنجاز تحت إشراف شركة «رانجيس» الفرنسية.
خضار

منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.
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تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.
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