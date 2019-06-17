التموين تواجه أزمة نقص المنتجات بالمؤشر الجغرافي

نقص السلع الغذائية من كبرى المشكلات التى تواجه الحكومة خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مؤخرا فى عدد من أصناف الخضراوات

تحرير:أسماء فتحى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية خللا فى حجم المعروض من الخضار. وجاءت البداية الأقوى مع ارتفاع أسعار البطاطس ووصول الكيلو لنحو 20 جنيها، ثم تلا ذلك ارتفاع أسعار الطماطم لنحو ثلاثة أضعاف السعر المطروح ووصول الكيلو لنحو 12 لـ15 جنيها، وأخيرا جاءت أزمة الليمون التى وصل خلالها السعر إلى نحو 80 جنيها، الأمر لم يتوقف عند الخضار بل طال الياميش فى موسم رمضان وبعض أصناف البقوليات ومن بينها العدس والأرز والفول، كل هذا دفع عددا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين لدراسة الأمر فى محاولة منها للوقوف على حل جذري لأزمة نقص السلع فى الأسواق.

المؤشر الجغرافى هو عبارة عن إشارة توضع على المنتج لتربطه بمكان معين مما يؤهله ليصبح "براند" معروفا عالميا، ويشترط أن يكون إنتاج السلعة أو المنتج مستمرا ومسجلا عالميا وفقا لعدد من المحددات والضوابط المتعلقة بالتعبئة والتغليف والشكل واللون والحجم. اقرأ أيضا: ثلاث سلاسل تجارية تفوز بإدارة 7 مجمعات

المؤشر الجغرافى

هو عبارة عن إشارة توضع على المنتج لتربطه بمكان معين مما يؤهله ليصبح "براند" معروفا عالميا، ويشترط أن يكون إنتاج السلعة أو المنتج مستمرا ومسجلا عالميا وفقا لعدد من المحددات والضوابط المتعلقة بالتعبئة والتغليف والشكل واللون والحجم.

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عدد ونوع السلع التي ستبدأ مصر فى طرحها والعوائد الاقتصادية

إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، قال إن فكرة وجود مؤشر جغرافي فى مصر جديدة ولم تكن موجودة من قبل، ومن المقرر أن تبدأ فى 4 أصناف سلعية ذات طابع خاص وسترتفع لنحو 12 سلعة فى فترة لاحقة، وهي "التمور، والزيتون، والعنب، والتين"، فى عدد من المحافظات لتصبح "براند" عالميا، كما يحدث فى عدد من الدول الخارجية.

وأضاف العشماوى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن هناك زيارة تمت لدولة المغرب باعتبارها رائدة فى هذا الجانب، حيث سجلت أكثر من 40 منتجا وفقا للمؤشر الجغرافى، وهو ما جعل مؤشرها الاقتصادى أيضا يرتفع، ولذا كانت الملهمة والدولة التى ستستقى منها مصر الخبرة فى هذا الجانب ليتم البدء فى تنفيذه قريبا.

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وعن عوائد دخول مصر فى تسجيل منتجاتها وفقا للمؤشر الجغرافي، فقد أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه يعد نقلة نوعية للمنتجات المصرية، حيث سيرفع من قيمتها التصديرية لأكثر من ثلاثة أضعاف فى حال اعتمادها وتسجيلها جغرافيا، فضلا عن أنه يعظم من الهوية المصرية خارجيا ويعظم عوائد الصادرات، وأضاف قائلا: "لدينا منتجات تستطيع المنافسة عالميا كالبلح السيناوى، والزيتون السيوي"، وغيرهما من المنتجات الأخرى، لافتا إلى أن الأمر سيحتاج بعض الوقت لدراسة المواصفات العالمية المتمثلة فى الجودة واللون والطعم والشكل والتعبئة والتغليف، حتى يكون للمنتجات المسجلة جغرافيا التأثير الدولى المطلوب.

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وزير التموين: بدأنا بمنطقة متخصصة للتمور والبقية تأتى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهم بدأوا بمنطقة لوجيستية متخصصة فى صناعة التمور من تعبئة وتغليف وتخزين، مؤكدا أن تنظيم وتطوير التجارة الداخلية هو توجه للدولة بشكل عام نحو إنشاء منظومة مكتملة تماما، والأمر لا يتوقف على السعى فى تسجيل بعض السلع كمؤشر جغرافي عالمى، وهو ما يكون له عوائد كبيرة كما حدث فى الخارج ولكن هناك منظومة متكاملة يتم العمل عليها.



وأضاف المصيلحى، على هامش المؤتمر المنعقد بمقر وزارة التموين أمس، أن مصر بها من الإمكانيات التى تجعلها رائدة على الأقل فى عدد من المنتجات المتميزة، وهو الأمر الجاري دراسته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية وتطوير الأسواق.

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يذكر أن جهاز تنمية التجارة أعلن أنه سيطرح 5 فرص استثمارية فى مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة بمحافظات "الوادى الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء فى منطقة الطور، السويس، كفر الشيخ".



وكان الجهاز قد طرح 8 فرص استثمارية بمحافظات "المنوفية - الدقلهية - الشرقية - الغربية - البحيرة - الأقصر - الفيوم - قنا" على مساحة إجمالية 316 فدانا باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، توفر فرص عمل تتعدى 120 ألف فرصة عمل، وسيكون مردودها على الجهاز، وتحقيق إيرادات بلغت 250 ألف جنيه مقارنة بخسائر بلغت 80 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.